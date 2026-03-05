"Basta um míssil" contra um interesse europeu e “dificilmente” se travará a França. Europa pode ser arrastada para uma nova guerra e Portugal não poderá ficar de fora

Marta Coropos Carvalho
Há 26 min
Guerra Médio Oriente

 

 

A Europa ainda não entrou na guerra com o Irão, mas também já não está totalmente fora dela. Entre bases militares expostas, porta-aviões enviados para a região e apoio logístico a operações dos Estados Unidos, o continente encontra-se numa zona cinzenta. E, segundo especialistas ouvidos pela CNN Portugal, o risco de escalada depende menos de decisões formais e mais de um incidente que mude o clima político

"Basta que exista um míssil que seja disparado contra o interesse europeu na região e dificilmente se vai parar a França de usar o seu porta-aviões [já enviado para o Mediterrâneo] no processo de retaliação", considera o tenente-general Rafael Martins em declarações à CNN Portugal. A escalada recente no Médio Oriente, com ataques a bases e infraestruturas energéticas na região onde operam forças europeias, expôs uma vulnerabilidade que vários governos preferiam evitar discutir: a possibilidade de a Europa ser empurrada para o conflito.

Já para Manuel Serrano "basta um ataque com vítimas europeias para gerar uma pressão política interna para retaliação". Para o analista de Política Internacional e Assuntos Europeus, esse é o cenário que pode mudar tudo, ao transformar o atual posicionamento europeu - oficialmente defensivo - num envolvimento militar mais ativo.

"Aqui o risco é passar para uma fase defensiva, de um envolvimento europeu defensivo para um envolvimento ativo à semelhança do que aconteceu no Iraque em 2003, que é passar de uma solidariedade para uma cobeligerância", argumenta.

Foi nesse ano que a Europa se juntou aos Estados Unidos para lançar uma guerra na base das armas de "destruição maciça" que George W. Bush alegou que Saddam Hussein tinha, numa acusação que nunca se veio a comprovar. E esta terça-feira Espanha desmarcou-se de qualquer intervenção no Irão ao dizer "não à guerra" por não querer repetir "erros do passado". A guerra no Iraque, recordou Pedro Sanchez, "levou a um mundo mais inseguro e a uma vida pior".

De acordo com Manuel Serrano, um dos fatores que aumenta a imprevisibilidade do momento atual é a falta de uma posição europeia clara e unificada: "Politicamente, a Europa está dividida e sem uma estratégia comum. Infelizmente não temos estratégia comum para reagir a isto."

Segundo o especialista, os governos europeus estão divididos entre a necessidade de manter a aliança com Washington, DC e o receio de legitimar uma escalada militar controversa. "O que grande parte dos governos tem tentado fazer é evitar questionar a legitimidade dos bombardeamentos americanos israelitas ao mesmo tempo que esvaziam o discurso europeu da ordem internacional baseada em regras."

Além disto, refere o tenente-general Rafael Martins, a Europa "não tem ainda" um poder militar "fortalecido" nem está "maturada em termos das suas linhas logísticas, da capacidade e de produção".

O maior risco, consideram ambos, é que a Europa acabe por entrar na guerra não por decisão própria, mas por arrasto dentro da lógica da aliança atlântica.

"Estrategicamente e simbolicamente, o risco é uma espécie de atlantização forçada do conflito, que sob um Trump bastante imprevisível, a Europa pode acabar por ser arrastada por uma guerra americana e israelita enquanto perdemos autonomia estratégica e credibilidade moral", afirma Manuel Serrano.

Essa dependência, argumenta, coloca o futuro da segurança europeia nas mãos de decisões tomadas fora do continente: "Continuamos a deixar o nosso futuro nas mãos da sorte ou nas mãos dos eleitores americanos. E esse não é o caminho a seguir."

E as consequências não se esperam boas. Entre os efeitos que prevê estão novas ondas migratórias, pressão energética, inflação e aumento do risco terrorista. Todas consequências que, lembra, já marcaram crises anteriores no Médio Oriente.

"Corremos o risco de vir a pagar mais uma crise, sobre a qual nós não temos capacidade por causa de um conflito que não tivemos responsabilidade", acrescenta o especialista.

A linha ténue entre apoio e participação

Apesar de não haver ainda forças europeias envolvidas diretamente em combate, vários países já tomaram medidas que os colocam mais próximos do teatro de operações. O tenente-general Rafael Martins lembra que um porta-aviões - como o Charles de Gaulle enviado por França  - "tem uma natureza defensiva e ofensiva" e que "rapidamente também se vê envolvido no conflito".

"O que estamos a assistir agora é a uma operação militar de larguíssima escala, muitíssimo violenta. Corremos o risco porque a situação pode agravar-se de forma muitíssimo dramática por envolver não só a região do Médio Oriente, como a Europa", acrescenta. 

Em relação a Portugal e às autorizações que foram dadas para bombardeiros B-2 abastecerem na Base das Lajes, na ilha Terceira, o especialista militar considera que a participação no atual contexto é sobretudo logística e que não implica, para já, qualquer envolvimento no teatro das operações. 

Aviões americanos estacionados na Base das Lajes (António Araújo/Lusa)

"O que Portugal fez foi ceder uma infraestrutura para que as aeronaves de reabastecimento permitam que a logística passe sobre o Atlântico. O Reino Unido e a França estão muito mais próximos de uma ação de apoio a combate do que estará, com certeza Portugal", defende.

A hipótese do Artigo 5.º - e o cenário de guerra alargada

Sobre se um ataque direto a interesses europeus poderia levar à ativação do Artigo 5.º da NATO - que expressa que os países signatários concordam que um ataque armado contra um ou vários desses países será considerado um ataque a todos - , Manuel Serrano considera que o cenário não está, para já, em cima da mesa: "Nem isso, nem a Cláusula de Defesa Mútua da União Europeia parece que vão ser ativadas."

Ainda assim, alerta que existe uma tentativa política de ampliar o conflito para o quadro das alianças ocidentais.

"Há uma tentativa dos Estados Unidos de tentar trazer mais aliados para isto, tentar justificar internacionalmente isto e tentar vender a ideia de que isto é uma guerra contra um regime a quem não se aplica o direito internacional."

Já Rafael Martins considera que a ativação dessa cláusula significaria uma escalada muito mais grave. "Se tivermos que considerar o artigo 5º, estaremos perante um conflito quase à escala global."

E nesse caso, Portugal não teria margem para ficar de fora. "Portugal tem que cumprir assim como os outros países todos. Se a NATO está realmente viva teriam de cumprir com as suas obrigações."

Temas: Conflito Médio Oriente Guerra Irão Artigo 5.º da NATO Guerra Europa Ataques Irão

Relacionados

A Europa está em alerta por causa do Irão e "um ataque de lobo solitário é uma possibilidade". E Portugal? "Nós estamos na periferia, o terrorismo quer as manchetes"

Estamos com um problema "na aorta e nas veias que alimentam o corpo da economia mundial". E tudo pode ficar pior em apenas uma ou duas semanas

Sánchez lembra "o presente que tivemos dos Açores" em mensagem firme para Trump: "Não à guerra"

O que significa a morte do Líder Supremo do Irão

Minas, uma "ideia precursora" e perceções: como se fecha militarmente uma das rotas mais importantes do mundo

Médio Oriente

"Basta um míssil" contra um interesse europeu e “dificilmente” se travará a França. Europa pode ser arrastada para uma nova guerra e Portugal não poderá ficar de fora

Há 26 min

Portugueses retidos no Qatar queixam-se de falta de soluções viáveis para repatriamento

Há 1h e 15min

Defesas aéreas dos EUA poderão ser incapazes de intercetar grande parte dos drones iranianos

Hoje às 00:35
06:20

"Enquanto civis, sabemos que somos alvos". Hannah é portuguesa, vive em Israel e esta é a sua realidade "há dez anos"

Hoje às 00:12
Mais Médio Oriente

Mais Lidas

Criança de sete anos foi ao hospital para extrair um tumor benigno da face mas acabou operada por engano a uma hérnia inguinal

3 mar, 19:00

A China deixou sozinho o seu maior parceiro no Médio Oriente. E ainda ninguém percebeu porquê

3 mar, 22:00

"Deram-lhe um tiro por trás, deram outro na mulher e na miúda também": Sá Pinto relata coisas "inacreditáveis" antes de sair do Irão

Ontem às 15:52

Reino Unido suspende concessão de vistos de estudo para quatro países e vistos de trabalho para afegãos

Ontem às 06:19

Guerra: quando o petróleo e o gás sobem, e outros reagem com nuclear, Portugal tem uma arma que a Europa inveja

3 mar, 16:45

Torpedo disparado por submarino: guerra escala após ataque que não se via desde a Segunda Guerra Mundial

Ontem às 13:59

Sánchez lembra "o presente que tivemos dos Açores" em mensagem firme para Trump: "Não à guerra"

Ontem às 08:43

Português denuncia que Governo lhe pediu 600 euros para o repatriar. Eis tudo o que se sabe

Ontem às 15:10
opinião
Alberto Veronesi

A escola como tribunal: como o Estatuto do Aluno cria impunidade e mata a autoridade pedagógica

Ontem às 11:30

NATO abate míssil no dia em que aviões entraram em confronto direto e um submarino fez um disparo

Ontem às 12:01

Portugal é o país europeu com maior percentagem de mulheres entre inventores

3 mar, 05:59

Minas, uma "ideia precursora" e perceções: como se fecha militarmente uma das rotas mais importantes do mundo

Ontem às 07:00