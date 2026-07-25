Israel detém dezenas de palestinianos após confronto mortal na Cisjordânia

Marta Coropos Carvalho
Há 47 min
Aldeia de Tal
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Operação militar decorre na aldeia de Tal, depois de um tiroteio entre colonos israelitas armados e habitantes palestinianos. Governo de Netanyahu promete aceleração da expansão dos colonatos

As forças israelitas detiveram este sábado dezenas de palestinianos na aldeia de Tal, na Cisjordânia, um dia depois de um confronto armado entre colonos israelitas e habitantes locais que provocou a morte de seis pessoas e agravou a tensão num dos territórios mais instáveis do Médio Oriente.  

Segundo o exército israelita, cerca de 80 pessoas foram interrogadas durante a operação, da qual resultaram pelo menos onze detenções na aldeia. Foram ainda realizadas novas rusgas noutras zonas da Cisjordânia, onde as autoridades israelitas afirmam ter detido suspeitos ligados ao Hamas e a outras atividades consideradas terroristas.  

O confronto teve início na sexta-feira, quando um grupo de colonos israelitas armados se aproximou da aldeia de Tal, situada a sudoeste de Nablus. O incidente terminou com a morte de quatro palestinianos e de dois soldados israelitas. As circunstâncias exatas continuam a ser disputadas pelas duas partes.  

As autoridades palestinianas acusam os colonos de terem desencadeado a violência ao entrarem na aldeia para atacar os residentes. Já o exército israelita sustenta que os colonos estavam na zona quando foram confrontados por habitantes locais e que um palestiniano se apoderou da arma de um dos israelitas, abrindo fogo.  

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Na sequência do episódio, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, classificou o ataque como um ato terrorista e anunciou uma série de medidas de retaliação, incluindo a demolição da casa de um dos palestinianos envolvidos e a aceleração da construção de colonatos na Cisjordânia.  

A violência rapidamente se estendeu a outras localidades da região, onde foram registados novos confrontos entre colonos e palestinianos. Organizações internacionais e grupos de defesa dos direitos humanos têm alertado para o aumento dos ataques de colonos contra comunidades palestinianas, num contexto de crescente instabilidade na Cisjordânia. Dados das Nações Unidas apontam para um forte aumento destes incidentes desde o início do ano.  

A aldeia de Tal localiza-se na Área A da Cisjordânia, uma zona que, ao abrigo dos Acordos de Oslo, está sob administração da Autoridade Palestiniana e onde a presença de civis israelitas é, em princípio, proibida. Ainda assim, incursões de colonos têm-se tornado cada vez mais frequentes, alimentando um ciclo de violência que continua a agravar-se.

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