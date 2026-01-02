Indicador de confiança dos consumidores aumentou ligeiramente em dezembro

Agência Lusa , HCL
2 jan, 11:49
PIB (Getty Images)

Expectativas da situação financeira do agregado familiar com resultados negativos

O indicador de confiança dos consumidores aumentou ligeiramente em dezembro, com uma melhoria nas perspetivas sobre a evolução da situação económica do país e sobre as expectativas de realizar compras importantes, indicam estatísticas divulgadas pelo INE.

A melhoria no indicador de confiança ocorre depois de uma diminuição em novembro, resultando “dos contributos positivos das perspetivas sobre a evolução futura da situação económica do país e da realização de compras importantes por parte das famílias”, explica o Instituto Nacional de Estatística (INE) na síntese sobre os inquéritos de conjuntura às empresas e aos consumidores.

Em sentido oposto, “as expectativas da situação financeira do agregado familiar e as opiniões sobre a evolução passada da situação financeira do agregado familiar registaram contributos negativos” para o índice dos consumidores.

Temas: Confiança Consumidores INE

