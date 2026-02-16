Os estragos causados por Trump já estão feitos. Os democratas - e a Europa - estão a lutar para definir o que vem a seguir

Há 1h e 36min

ANÁLISE || Muitos políticos democratas dos EUA que estiveram em Munique esperam substituir Trump em 2028. Eis a visão do que aconteceu em Munique a partir dos Estados Unidos

Munique, Alemanha - Muitos dos membros do partido democrata dos EUA que vieram à Conferência de Segurança de Munique este fim de semana querem ser presidentes dos EUA. Mas mesmo que um deles consiga conquistar a Casa Branca em 2028, todos podem descobrir que já não poderão reivindicar o título que todos os presidentes americanos desde a década de 1940 ostentaram: ser líder do mundo livre.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom (foto no topo), subiu ao palco para insistir que o seu estado é mais permanente do que o presidente Donald Trump. Mas ele reconheceu numa entrevista à CNN que os líderes com quem se reuniu acreditam que os danos à aliança transatlântica são irrevogáveis.

A "estrela progressista", a deputada Alexandria Ocasio-Cortez, de Nova Iorque, veio para apresentar uma política externa populista de esquerda, mas acabou por ser notícia por causa de um grande tropeção.

Vários senadores democratas que esperavam melhorar as suas credenciais em política externa antes de possíveis candidaturas presidenciais viram-se numa situação dolorosamente embaraçosa com o primeiro-ministro dinamarquês, quando alguns democratas tentaram amenizar as observações agressivas que o senador republicano Lindsey Graham fez no início da reunião, sugerindo que Trump não desistiu dos seus planos para a Gronelândia – um território semiautónomo da Dinamarca.

A maioria dos membros da Câmara dos Representantes dos EUA que planeavam participar não compareceu depois de o presidente da instituição, o republicano Mike Johnson, ter cancelado a delegação do Congresso.

Os líderes europeus tiveram de se contentar em oferecer uma breve ovação de pé ao secretário de Estado Marco Rubio, cujo discurso foi muito mais conciliador do que o do vice-presidente JD Vance no mesmo encontro no ano passado. Mas Rubio iniciou a sua viagem dizendo aos repórteres americanos: "O velho mundo acabou." O governante deixou a conferência para voar para a Eslováquia e a Hungria, dois países liderados por homens fortes simpatizantes de Trump.

O discurso de abertura da conferência, proferido pelo chanceler alemão Friedrich Merz, cristalizou a nova realidade da Europa no que parece estar a tornar-se rapidamente um século pós-americano.

"Uma divisão abriu-se entre a Europa e os Estados Unidos", disse Merz na sexta-feira. "A reivindicação dos Estados Unidos à liderança foi contestada e, possivelmente, perdida."

São mais do que apenas palavras. Merz disse que manteve "conversas confidenciais" com a França sobre a dissuasão nuclear europeia. É uma admissão impressionante de que não há mais confiança incondicional de que os EUA farão o que for necessário para seus aliados transatlânticos.

"O que estou a ouvir agora é que, mesmo que consigamos reparar estas relações, levará gerações até que se sintam confortáveis", disse o senador democrata Mark Kelly, do Arizona, um possível candidato à presidência que viajou para Munique pouco depois de saber que a administração Trump tentou, sem sucesso, indiciá-lo por um vídeo que fez dizendo às tropas para não obedecerem a ordens ilegais.

Uma América enfraquecida

A cena em Munique estava muito longe do apogeu do falecido senador republicano John McCain, que foi fundamental para tornar a conferência uma parada obrigatória para qualquer pessoa que desejasse desempenhar um papel de liderança no mundo livre.

Ainda há um jantar com o seu nome na primeira noite da conferência — o seu filho Jimmy McCain representou a família este ano — e a sua foto e citação estão penduradas na parede do piso térreo do histórico hotel Bayerischer Hof. "Recuso-me a aceitar o fim da nossa ordem mundial", diz a citação de 2017. "Sou um crente orgulhoso e assumido no Ocidente. Acredito que devemos sempre, sempre defendê-lo. Pois, se não o fizermos, quem o fará?"

A tentar carregar a tocha estava o senador democrata Chris Coons, de Delaware, que fechou o bar tiki Trader Vic's na sexta-feira à noite com shots de schnapps de pêssego, como McCain costumava fazer.

Mas não havia ninguém chamado McCain a falar no palco principal este ano, e relativamente poucos membros do Congresso participaram numa receção para a delegação organizada pela chanceler alemã.

Graham, normalmente jocoso, velho amigo de McCain que se tornou um aliado ferrenho de Trump, parecia, em vez disso, de mau humor, dizendo aos repórteres que estava a exortar Trump a tomar medidas no Irão ou correr o risco de encorajar o presidente russo Vladimir Putin e o líder chinês Xi Jinping.

Se os Estados Unidos não derrubarem o regime iraniano, "será um desastre", disse Graham em entrevista ao Politico. "Isso significa que não se pode confiar nos Estados Unidos. ... Significa que o mundo ocidental é uma porcaria. Tudo o que fazem é falar, e quando chega a hora da verdade, não fazem absolutamente nada."

Força versus fraqueza

Uma percentagem significativa dos políticos democratas eleitos dos EUA que estavam em Munique provavelmente espera substituir Trump em 2028: Newsom, Ocasio-Cortez e Kelly, juntamente com a ex-secretária do Comércio Gina Raimondo, a governadora de Michigan Gretchen Whitmer e os senadores Chris Murphy, Elissa Slotkin e Ruben Gallego.

Newsom destacava-se figurativa e literalmente acima do campo, a sua altura tornando-o fácil de identificar, mesmo nos corredores estreitos e lotados do antigo hotel.

Os líderes europeus "vêem-nos como uma bola de demolição", disse Newsom numa entrevista à margem da conferência. "Eles vêem-no como pouco confiáveis, e muitos deles acham que isso é irrevogável. Eles não acreditam que voltaremos à nossa forma original."

Newsom insistiu que acredita que a relação dos EUA com a Europa ainda pode ser reparada. E embora tenha reconhecido que estava em Munique para aprender, dizendo: "Não estou a tentar dar conselhos sobre política externa, preciso deles". O democrata tinha também uma mensagem para a Europa e para os seus colegas democratas:

"Estou a dizer que o que funciona nos Estados Unidos é que a força gera força", disse Newsom. E citou o ex-presidente Bill Clinton, acrescentando: "Dada a escolha, o povo americano sempre apoiará o forte e errado em vez do fraco e certo. E acho que há uma lição nisso."

Uma estreia humilde

Longe de suas próprias forças, a estrela progressista e indiscutível herdeira do movimento de Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, enfrentou dificuldades no seu primeiro grande teste no cenário mundial.

Ocasio-Cortez e a sua equipa anunciaram a sua aparição em Munique como uma espécie de estreia global para a famosa nova-iorquina, que tem o seu foco nos Estados Unidos. Um artigo no The New York Times antecipava a sua viagem com o título: "Alexandria Ocasio-Cortez entra num palco mais amplo".

Ocasio-Cortez participou numa mesa redonda esquecível sobre política populista na tarde de sexta-feira. Mas uma aparição tarde da noite tornou as manchetes amargas (a matéria do New York Times de sábado dizia: "Ocasio-Cortez oferece uma visão da classe trabalhadora em Munique, com alguns tropeços") e levou a sua equipa a reduzir a sua agenda pública e mediática na conferência.

A questão: Taiwan, um ponto fulcral da política externa dos EUA que é determinante para a relação entre as duas maiores economias e superpotências mundiais. A pergunta do moderador: apoiaria o envio de tropas americanas para defender a ilha autónoma caso a China a invadisse?

"Hum, sabe, acho que isso é, sabe, acho que isso é um... isso é, claro, uma política de longa data dos Estados Unidos", respondeu Ocasio-Cortez.

"E acho que o que esperamos é garantir que nunca cheguemos a esse ponto", acrescentou.

O momento gerou algumas críticas nas redes sociais. Mas também mostrou que ela não estava preparada para responder ao que provavelmente se tornará um dos principais desafios da política externa que definirão o próximo século na geopolítica.

Mesmo quando Ocasio-Cortez estava na mensagem que queria transmitir, era uma mensagem cética em relação às elites que agora estão no topo da ordem mundial criada após a Segunda Guerra Mundial.

O conselheiro de política externa de Ocasio-Cortez na viagem, que também já assessorou Sanders, ainda estava em Munique na noite de domingo, enquanto Ocasio-Cortez já havia partido há muito tempo.

Mudança em casa. Ceticismo no exterior

Em casa, é claro, as perspetivas dos democratas têm melhorado rapidamente. A popularidade de Trump caiu e os democratas têm a oportunidade de reconquistar o controle da Câmara nas eleições intercalares deste ano.

"Trump vai ser derrotado nas eleições intercalares. Ele sabe disso. Acho que o mundo está a ficar cada vez mais familiarizado com essa realidade", disse Newsom à CNN em Munique.

Alguns membros democratas da Câmara dos Representantes fizeram um esforço para viajar para a conferência de forma independente após o cancelamento da delegação, incluindo o deputado Jason Crow, do Colorado. O veterano do Exército e voz importante em questões de segurança nacional também está a liderar o recrutamento de democratas que tentam reconquistar a Câmara neste outono.

Nas salas de conferência, ele tentava tranquilizar os líderes europeus de que os democratas estão prontos para recuperar pelo menos parte do poder em Washington de Trump. Mas ele também se juntou a Ocasio-Cortez para alertar que a ordem baseada em regras pós-Segunda Guerra Mundial estava a deixar as pessoas comuns para trás.

"Embora muitas dessas instituições e regras tenham criado paz, agora estamos num momento em que muitas delas falharam em atender às pessoas da classe trabalhadora na maioria das nossas comunidades e países", disse Crow aos repórteres numa conferência de imprensa no sábado.

E os líderes europeus sofreram o mesmo choque que o público americano, passando o primeiro mandato de Trump dispostos a acreditar que a sua eleição foi uma aberração. A reeleição de Trump e a sua atitude ousada no cenário mundial no seu segundo mandato convenceram a Europa de que isso não é um desvio estranho do normal.

"A ordem internacional baseada em direitos e regras está a ser destruída", disse Merz no seu discurso. “Essa ordem — imperfeita mesmo nos seus melhores momentos — não existe mais dessa forma.”