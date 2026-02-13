A Europa junta-se toda numa só cidade para falar de segurança com "pavor da tarefa" que tem pela frente

Há 58 min

ANÁLISE || Há um ano JD Vance atacou as democracias liberais europeias para deixar toda a gente em choque. Desta vez Munique já sabe o que esperar

Os danos causados por uma bola de demolição são certamente mais difíceis de gerir se ela estiver a balançar a partir do interior da casa.

Enquanto o establishment de segurança da Europa se reúne na Alemanha este fim de semana, os organizadores da Conferência de Segurança de Munique já anunciaram a destruição (criativa) das normas globais introduzida pelo presidente dos EUA, Donald Trump, como uma era de “homem de demolição”.

Embora isto tenha sido apresentado como uma oportunidade, na verdade, não é claro até que ponto a conferência será construtiva. A poeira do massacre de Munique do ano anterior por altos funcionários dos EUA não assentou, mas ficou obscurecida numa nuvem mais ampla, à medida que as bases fracas fazem com que os pilares da Pax Americana - a paz no Ocidente desde a 2.ª Guerra Mundial - comecem a desmoronar.

Por esta altura, no ano passado, o discurso do vice-presidente dos EUA, JD Vance, contra as democracias liberais da Europa chocou a sua audiência - atacando o que ele falsamente chamou de violação da liberdade de expressão e retrocesso na democracia.

Agora, esta visão contrária é política: consagrada a preto e branco, tanto nas estratégias de segurança e defesa nacional da Casa Branca como do Pentágono. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, não está a deixar espaço para choques desta vez - está antes a dizer aos seus anfitriões para se prepararem - visitando dois primeiros-ministros adoradores de Trump, o eslovaco Robert Fico e o húngaro Viktor Orban, dias antes de chegar à Alemanha. Já perceberam, parece que os Estados Unidos estão a perguntar?

A Europa sim. Seria tentador esquecer a montanha-russa de uma semana que foi o ataque de Trump à soberania dinamarquesa, que obrigou os outros membros europeus da NATO a enviar tropas para a Gronelândia, numa demonstração de unidade continental. Mas as lições que a Europa retirou da crise relâmpago são duplas e podem trazer conforto na habitualmente entediante reunião de Munique de três dias.

Em primeiro lugar, Trump diz muitas vezes o que lhe parece excitante simplesmente para ver até onde isso o levará, e não por causa de uma política astutamente pormenorizada. As publicações sociais “Midnight Truth” podem marcar o auge de meses de planeamento militar para capturar o líder venezuelano Nicolás Maduro. Ou podem dissolver uma vasta crise criada pelo próprio Trump, como a saída do secretário-geral da NATO, Mark Rutte, para mudar de posição sobre a Gronelândia, passando da ameaça de agressão para as negociações. Essas negociações continuam, disse recentemente Vance, mas a sua ressonância perde-se parcialmente no ruído branco da crescente pressão dos EUA sobre o Irão e das consequências globais da divulgação de mais ficheiros relacionados com Jeffrey Epstein. Há simplesmente demasiadas loucuras para pôr em dia para que as crises singulares possam soar durante tempo suficiente, quanto mais ecoar.

A segunda lição é que, quando confrontado por aliados, Trump parece não gostar que não gostem dele. A rampa de saída de Rutte foi aproveitada com entusiasmo e a ameaça de invasão da Gronelândia evaporou-se rapidamente. Trump quase pediu desculpa às tropas britânicas, depois de sugerir que as forças da NATO que lutaram ao lado dos EUA no Afeganistão o tinham feito “um pouco atrás, um pouco fora das linhas da frente”. A Grã-Bretanha perdeu 457 soldados no conflito. Os populistas gostam de se manter populares. O “rei” gosta de ter os cortesãos aliados a bajular. O desafio da Europa é mudar o suficiente, agora que a velha ordem mundial está quebrada, para garantir a sua própria segurança, mas não de forma tão irrevogável que não possa reverter para acolher um sucessor mais estável de Trump. Um diplomata europeu descreveu o estado de espírito antes de Munique como: “Confiança cuidadosa de que encontrámos os nossos pés, embora com uma sensação de pavor da tarefa que temos pela frente”.

Faltam nove meses para as eleições intercalares norte-americanas, que poderão afetar o presidente e dar o tiro de partida na provável candidatura de Vance à sucessão de Trump. A partir daí, uma combinação de calma global e de aliados lisonjeiros poderá ser útil para aqueles que procuram seguir Trump, nos dois anos que antecedem as eleições presidenciais de 2028. Embora cada semana de política externa de Trump possa parecer uma eternidade, o seu tempo no cargo é limitado.

As mudanças práticas, até agora, são tranquilizadoramente poucas. As forças norte-americanas podem retirar-se da cadeia de abastecimento da NATO à Ucrânia, enquanto esta continua a lutar contra a invasão russa, e pedir à Europa que pague muito mais. A Casa Branca, ao mesmo tempo que tenta negociar com Moscovo, e talvez por uma questão de simpatia mais ampla ou de conveniência diplomática, deixou de chamar abertamente à Rússia uma ameaça.

Mas ainda não assistimos à saída em massa das tropas americanas da Europa. Ou o fim da partilha de informações entre os EUA e Kiev. Ou uma alteração radical das doutrinas nucleares de Washington. Em vez disso, as maiores potências da Europa comprometeram-se a gastar 5% do PIB em defesa até 2035, um passo que a maioria dos funcionários europeus parece pensar que já devia ter sido dado há muito tempo. A ameaça da Rússia, que mal consegue dominar o seu vizinho ucraniano, muito mais pequeno, não é certamente tão grande que um continente rico de 500 milhões de habitantes tenha de contar com os Estados Unidos para a sua defesa? Qual foi o objetivo de décadas de maior integração europeia se essas nações não procuram autonomia sobre a sua própria segurança?

Com um aliado principal azedo, imprevisível mas indispensável, as táticas da Europa - mês a mês - assemelham-se cada vez mais às de Kiev. A Europa deve manter as suas linhas vermelhas, evitando explosões de raiva do presidente dos EUA, esperando permanecer fora da mira imediata de Trump, mas parecendo sempre grata pelo apoio dos EUA. É o modo de sobrevivência de Volodymyr Zelensky e não oferece espaço para prosperar.

Mas a Europa tem, por agora, poucas alternativas, e continuar a existir mais ou menos como está - neste turbilhão em que tudo parece ameaçado mas pouco se faz - pode parecer vitória suficiente.

A ameaça mais ampla da bola de demolição vem do interior da aliança da NATO e diz respeito à erosão da decência pública e à ascensão do populismo de extrema-direita.

O Reagrupamento Nacional, o Reform UK e a AfD representam sérios desafios para os líderes estáveis e centristas da França, do Reino Unido e da Alemanha, respetivamente.

Mas a extrema-direita europeia, adjacente a Trump, fez sentir os limites do seu neo-americanismo ao expressar o seu desgosto durante o desastre da Gronelândia. A primeira-ministra italiana de direita, Giorgia Meloni, está longe de ser um catalisador das tendências mais selvagens de Trump, mas sim um sussurro moderador, utilizado em momentos de crise na UE. O Relatório de Segurança de Munique, publicado no início deste mês, divulgou uma série de sondagens que indicam que os cidadãos europeus não veem um futuro brilhante à sua frente e procuram uma mudança urgente. Mas os grilhões da dívida da covid-19, a ameaça russa e uma ordem mundial redefinida pela administração Trump permanecerão os mesmos, por mais à direita que as economias europeias do G7 se movam nos próximos anos. Há limites para o desvio da Europa para a direita.

A Europa está simplesmente a enfrentar um momento em que o seu futuro é só seu. Se se tentasse dizer o contrário a um grupo das democracias mais ricas e mais livres do mundo, os protestos seriam ensurdecedores. A pompa de Munique é um local apropriado para lembrar aos eleitores europeus o valor da decência, da estabilidade e de encontrar uma forma de ser criativamente positivo na poeira da destruição.