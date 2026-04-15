Mais de 730 presos por crimes rodoviários em Portugal

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REVISTA DE IMPRENSA | Condução sem carta lidera condenações

Mais de 730 pessoas estavam presas em Portugal no final do ano passado por crimes rodoviários, com destaque para a condução sem carta, que representa a maior fatia das condenações, noticia o Público. Os dados revelam uma realidade persistente nas cadeias portuguesas, onde também entram reclusos por condução em estado de embriaguez ou condução perigosa.

O jornal dá como exemplo o caso de João, nome fictício que foi detido pela 17.ª vez por conduzir sem habilitação legal e acabou condenado a um ano e oito meses de prisão, após um longo historial criminal que inclui várias condenações pelo mesmo crime.

Segundo os dados disponíveis, 442 reclusos estavam presos por condução sem carta, 152 por condução sob efeito de álcool ou drogas e 137 por condução perigosa.

Em 2025, as autoridades contabilizaram mais de 37 mil infrações deste tipo.

O número de presos tem vindo a diminuir desde 2016, quando ultrapassava os 1200, mas mantém-se elevado.