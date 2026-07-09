GNR interceta autocarro com 15 crianças a caminho da praia: motorista não tinha carta de qualificação

Um condutor de um autocarro que transportava 15 crianças das Caldas da Rainha para a Praia do Carreiro de Joanes, em Peniche, foi intercetado pela GNR na manhã de terça-feira por não possuir a carta de qualificação de motorista, segundo o Jornal de Notícias. A fiscalização decorreu no Itinerário Principal 6 (IP6), no âmbito de uma operação direcionada ao transporte coletivo de crianças.

Segundo o mesmo jornal, a ação foi realizada cerca das 12h00 e contou com o acompanhamento do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT). Durante a inspeção, os militares confirmaram que o motorista não reunia a habilitação exigida para exercer este tipo de transporte.

Além dessa infração, foi também detetado que o condutor não possuía cartão de tacógrafo e que o transporte de passageiros estava a ser realizado sem o respetivo licenciamento. Na sequência das irregularidades identificadas, foram levantados vários autos de contraordenação.

A GNR sublinha que o cumprimento das normas aplicáveis ao transporte de passageiros é essencial para garantir a segurança, sobretudo quando estão envolvidas crianças.

A força de segurança acrescenta que estas operações de fiscalização têm como objetivo detetar situações suscetíveis de comprometer a segurança rodoviária e assegurar o cumprimento da legislação em vigor.