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Homem que matou mulher durante rixa no Palácio do Gelo condenado a 18 anos de prisão

Francisca Genésio
Há 48 min
Palácio do Gelo em Viseu (DR)
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Os factos ocorreram em 27 de dezembro de 2024, no centro comercial Palácio do Gelo, em Viseu, e tiveram origem numa altercação entre membros de duas famílias, que se encontravam no espaço

O homem que a 27 de dezembro de 2024 matou uma mulher e feriu outras duas pessoas, com recurso a arma de fogo, durante uma rixa, no Palácio do Gelo, em Viseu, foi esta segunda-feira condenado a 18 anos de prisão, pelo coletivo de juízes, no Tribunal de Viseu.

O arguido foi condenado por um crime de homicídio agravado, três crimes de homicídio na forma tentada, um crime de condução perigosa e um crime de posse ilegal de arma.

Os factos ocorreram em 27 de dezembro de 2024, no centro comercial Palácio do Gelo, em Viseu, e tiveram origem numa altercação entre membros de duas famílias, que se encontravam no espaço.

De acordo com comunicada da Polícia Judiciária na altura, o arguido terá recorrido a uma arma de fogo (uma pistola de calibre 6.35 milímetros) e, alegadamente, fez vários disparos na direção dos membros da outra família.

Na sequência dos disparos, uma mulher de 44 anos morreu.

Uma mulher de 23 anos foi atingida numa perna e um homem de 46 anos num braço.

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Temas: Condenado Palácio do Gelo Viseu Rixa Sentença Palácio do Gelo

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