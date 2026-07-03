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Colisão entre carro e mota mata uma mulher em Guimarães

Agência Lusa , AG
Há 1h e 7min
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Outra vítima ficou com ferimentos graves

Um acidente na noite desta quinta-feira na localidade de Conde, Guimarães, causou a morte de uma pessoa e deixou dois feridos, um deles em estado grave, segundo fonte da GNR.

Segundo a oficial de dia ao Comando Geral da GNR, a vítima mortal que resultou deste acidente, uma colisão entre um veículo ligeiro de passageiros e um motociclo, é uma mulher.

De acordo com a mesma fonte, o alerta foi dado pelas 21:56 de quinta-feira.

 O acidente deixou ainda ferido grave, um homem, e um ligeiro, adiantou.

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Temas: Conde Acidente Guimarães Colisão Morte
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