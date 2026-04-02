Aviso: a partir desta sexta-feira, todo o território continental está em risco elevado de concentração de pólen

2 abr, 16:41

Aviso feito pelo Boletim Polínico da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica

Portugal continental vai estar durante a próxima semana com níveis elevados de concentração de pólen na atmosfera, enquanto as regiões autónomas terão valores baixos.

Segundo as previsões do Boletim Polínico da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC), todo o território continental estará, entre 3 e 9 de abril, em risco elevado de concentração de pólen, sobretudo das árvores cipreste, plátano, pinheiro, bétula, carvalho, sobreiro e azinheira e das ervas gramíneas, urtiga e urticáceas (incluindo a parietária).

Os dados apontam que em Vila-Real (região de Trás-Os-Montes e Alto Douro) a concentração de pólen no ar estará num nível elevado para estas árvores e para estas ervas, o mesmo acontecendo para o Porto (região de Entre Douro e Minho), com predomínio das árvores cipreste, plátano, pinheiro, bétula, carvalhos e sobreiro e das ervas gramíneas, urtiga e urticáceas (inclui a parietária).

Em Coimbra (região da Beira Litoral), a concentração de pólen na atmosfera estará também com um nível elevado dos grãos de pólen das árvores cipreste, plátano, pinheiro, carvalhos, sobreiro e azinheira e das ervas gramíneas, azeda, urtiga e urticáceas (incluindo a parietária).

Em Castelo Branco (região da Beira Interior), a concentração de pólen na atmosfera tem uma previsão de risco elevado, com predomínio dos grãos de pólen da árvore cipreste, plátano, pinheiro, carvalhos, sobreiro e azinheira e das ervas gramíneas, azeda, tanchagem, urtiga e urticáceas (inclui a parietária).

Nas regiões de Lisboa e Setúbal a concentração de pólen na atmosfera terá igualmente um nível elevado, sobretudo das árvores plátano, pinheiro, carvalhos, sobreiro e azinheira e das ervas gramíneas, azeda, tanchagem, urtiga e urticáceas (inclui a parietária).

Em Évora (região do Alentejo), a concentração de pólen na atmosfera mantém também a previsão de nível elevado, com predomínio dos grãos provenientes das árvores cipreste, plátano, pinheiro, sobreiro e azinheira e das ervas gramíneas, azeda, tanchagem, urtiga e urticáceas (inclui a parietária).

Em Faro (região do Algarve), a concentração de pólen na atmosfera estará da mesma forma num nível elevado de pólen da árvore das árvores cipreste, plátano, pinheiro, carvalho, sobreiro e azinheira e das ervas gramíneas, azeda, tanchagem, quenopódio, urtiga e urticáceas (incluindo a parietária).

Em contrapartida, a Região Autónoma da Madeira terá, segundo as previsões, uma concentração num nível baixo, com predomínio dos pólenes das árvores cipreste e pinheiro e também das ervas gramíneas, tanchagem e urticáceas (inclui igualmente a parietária).

A Região Autónoma dos Açores) estará também num nível baixo de concentração de pólen na atmosfera, com predomínio das árvores plátano e cipreste (e/ou criptoméria) e também das ervas gramíneas, urtiga e urticáceas (incluindo a parietária).