Consumo de eletricidade pela computação estável desde 2018

Há 2h e 1min

Estabilização é justificada pelo aumento massivo da eficiência dos computadores, mas também pela alteração do tipo de equipamentos utilizados

O consumo de eletricidade pelos equipamentos de computação estabilizou em 1,8% do total mundial desde 2018, segundo uma análise do Instituto Superior Técnico (IST) divulgada esta sexta-feira.

“O estudo, assinado por Ricardo Pinto, Tiago Domingos e Tânia Sousa […] avaliou o consumo de eletricidade da computação de 1975 a 2022, demonstrando que estabilizou em 1,8% do total do consumo de eletricidade desde 2018”, indicou, em comunicado, o Técnico.

De acordo com o instituto, esta estabilização é justificada pelo aumento massivo da eficiência dos computadores, mas também pela alteração do tipo de equipamentos utilizados.

A utilização de centros de dados e a transição para ‘smartphones’ como equipamentos preferenciais contribuiu para que o consumo de eletricidade associado à computação tenha estabilidade, precisou.

Já relativamente à possibilidade de que as tecnologias de informação possam vir a consumir uma fatia significativa da eletricidade no futuro, o estudo aponta que, pelo menos, a curto prazo, essas preocupações são excessivas.

“Atualmente, existem muitas preocupações sobre o consumo de energia da computação, em particular dos centros de dados. Por isso, estudar o que aconteceu é essencial para colocar em perspetiva o que se pode realmente esperar”, defendeu, citado na mesma nota, o investigador Ricardo Pinto.

Para a realização do estudo ‘Long-run electricity consumption in computing: exponential growth followed by stabilisation due to efficiency gains’, os investigadores analisaram o consumo de eletricidade, a informação processada e a eficiência.