Comprar casa pode sair até 550 euros mais barato por mês do que arrendar

Há 51 min

REVISTA DE IMPRENSA || Arrendar continua a ser significativamente mais caro do que pagar a prestação de um crédito à habitação

A dificuldade em encontrar casas para arrendar e os valores elevados das rendas estão a levar cada vez mais famílias a optar pela compra de habitação, mesmo num contexto de preços altos no imobiliário. De acordo com o Jornal de Notícias, as contas mostram que, atualmente, arrendar continua a ser significativamente mais caro do que pagar a prestação de um crédito à habitação, com diferenças mensais que podem chegar aos 550 euros.

Apesar da subida das taxas de juro e da inflação desde 2022, os preços das casas mantiveram-se elevados, sustentados por uma procura muito superior à oferta.

Nos últimos dois anos, a descida das taxas de juro do Banco Central Europeu criou alguma folga financeira, rapidamente absorvida pelo mercado, reforçando a atratividade do investimento imobiliário.

No Porto, por exemplo, uma casa de 80 metros quadrados pode custar cerca de 1.392 euros por mês em arrendamento. A compra da mesma habitação, mesmo somando prestação do crédito, IMI, condomínio e outros encargos, rondaria os 1.044 euros mensais, uma diferença superior a 500 euros.