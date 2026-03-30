"Compras à Chefe" - Receita Macarrão com Queijo da Chef Tia Cátia

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Há 53 min

A carismática chef Tia Cátia volta a juntar-se à Mercadona para oferecer a todos receitas fáceis de elaborar, mas muito saborosas, com a oferta de produtos Mercadona.

No segundo episódio do Compras à Chefe, a Tia Cátia ensina a fazer Macarrão com Queijo, uma receita que irá agradar a toda a família!

INGREDIENTES:

  • 400g de macarrão grosso
  • 125g de bacon, cubos pequenos
  • 8 tomates secos picados
  • 800ml de leite
  • 80g de farinha
  • 80g de manteiga
  • 3 dentes de alho picados
  • 180g de mistura de queijos ralados
  • Mistura de pimentas q.b.
  • Noz-moscada q.b.
  • Orégãos secos q.b.

CONFECÇÃO:

  1. Cozer o macarrão em água e sal, por 8 minutos.
  2. Numa frigideira, fritar o bacon com o alho, acrescentar o tomate seco e reservar.
  3. Derreter a manteiga, juntar a farinha e, aos poucos, verter o leite. Mexer vigorosamente até engrossar. Temperar com pimenta e noz-moscada.
  4. Acrescentar a mistura de queijos, aromatizar com orégãos a gosto. Juntar o bacon e o tomate seco picado e retificar os temperos, misturando bem.
  5. Envolver o macarrão escorrido com o creme de queijo e servir de imediato.
Temas: Compras à Chefe Patrocinado Gastronomia Mercadona CNN

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