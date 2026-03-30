"Compras à Chefe" - Receita Macarrão com Queijo da Chef Tia Cátia

A carismática chef Tia Cátia volta a juntar-se à Mercadona para oferecer a todos receitas fáceis de elaborar, mas muito saborosas, com a oferta de produtos Mercadona.
No segundo episódio do Compras à Chefe, a Tia Cátia ensina a fazer Macarrão com Queijo, uma receita que irá agradar a toda a família!
INGREDIENTES:
- 400g de macarrão grosso
- 125g de bacon, cubos pequenos
- 8 tomates secos picados
- 800ml de leite
- 80g de farinha
- 80g de manteiga
- 3 dentes de alho picados
- 180g de mistura de queijos ralados
- Mistura de pimentas q.b.
- Noz-moscada q.b.
- Orégãos secos q.b.
CONFECÇÃO:
- Cozer o macarrão em água e sal, por 8 minutos.
- Numa frigideira, fritar o bacon com o alho, acrescentar o tomate seco e reservar.
- Derreter a manteiga, juntar a farinha e, aos poucos, verter o leite. Mexer vigorosamente até engrossar. Temperar com pimenta e noz-moscada.
- Acrescentar a mistura de queijos, aromatizar com orégãos a gosto. Juntar o bacon e o tomate seco picado e retificar os temperos, misturando bem.
- Envolver o macarrão escorrido com o creme de queijo e servir de imediato.