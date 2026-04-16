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Companhias aéreas em Portugal admitem "reduzir a operação e encarecer preços" se crise persistir

Agência Lusa , TFR
Há 23 min
TAP (imagem Getty)

Para já, as companhias aéreas continuam numa fase de expectativa e acompanhamento da evolução do conflito, segundo o diretor-executivo da RENA

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A Associação das Companhias Aéreas em Portugal (RENA) disse esta quinta-feira que, para já, não há impacto na operação, mas admite a possibilidade de cancelamentos de voos e preços mais altos se a crise energética persistir.

A reação da associação surge depois de o diretor-executivo da Agência Internacional de Energia (AIE), Fatih Birol, ter avisado que a Europa terá “talvez mais seis semanas de combustível para aviões” se continuar bloqueado o abastecimento de petróleo e gás através do Estreito de Ormuz.

Em declarações à Lusa, o diretor-executivo da RENA, António Moura Portugal, considerou que o alerta deve ser lido como “mais um aviso sério às consequências que esta guerra está a ter, e em particular para o setor da aviação”.

Segundo o responsável, a escassez de combustível de aviação é um risco teórico que está em cima da mesa e que poderá afetar o setor aéreo, à semelhança de outras atividades dependentes de matérias-primas críticas.

Nesse cenário, disse, a situação “pode levar à necessidade de reduzir a operação e, eventualmente, encarecer preços”.

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António Moura Portugal sublinhou, contudo, que as companhias aéreas continuam numa fase de expectativa e acompanhamento da evolução do conflito, sem medidas drásticas em Portugal relacionadas com a crise no Médio Oriente.

“Até hoje, não vi do lado das companhias aéreas [em Portugal] nenhum tipo já de definitividade”, afirmou, acrescentando que “neste momento há uma certa expectativa” e que, para já, quer deixar “esta palavra de tranquilidade”.

Temas: Companhias aéreas Cancelamentos de voos Aumento de preços Voos Viagens
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