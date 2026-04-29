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Bruxelas abre processo a Portugal por não ter feito avaliação rodoviária das principais estradas nacionais

Agência Lusa , MFP
Há 44 min
Portugal e União Europeia (AP Photo)

Em falta está também a Bélgica e França, que, tal como Portugal, "tinham de realizar a avaliação da segurança rodoviária de toda a rede até 2024 e apresentar relatórios à Comissão até 31 de outubro de 2025 sobre a classificação de segurança da sua rede rodoviária”

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A Comissão Europeia abriu esta quarta-feira um processo de infração a Portugal, Bélgica e França por não terem feito uma avaliação da segurança rodoviária das principais estradas nacionais, dando-lhes dois meses para a realizarem.

No pacote de infrações de abril, a Comissão Europeia refere que enviou uma carta de notificação formal a Portugal, Bélgica e França por “não terem realizado a avaliação da segurança rodoviária de toda a rede nem comunicado os resultados à Comissão”.

A Comissão Europeia recorda que uma diretiva europeia relativa à segurança da infraestrutura rodoviária se aplica a autoestradas, estradas principais que ligam grandes cidades ou regiões, assim como “todas as estradas interurbanas financiadas pela UE”.

Segundo refere o executivo, ao abrigo dessa diretiva, os Estados-membros “tinham de realizar a avaliação da segurança rodoviária de toda a rede até 2024 e apresentar relatórios à Comissão até 31 de outubro de 2025 sobre a classificação de segurança da sua rede rodoviária”.

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“A França e Portugal não enviaram os relatórios relativos às suas redes, conforme exigido pela diretiva, enquanto a Bélgica enviou apenas resultados parciais”, indica o executivo.

Assim, a Comissão Europeia decidiu enviar cartas de notificação formal aos três países, que têm agora “dois meses para responder e corrigir as falhas apontadas”.

“Na ausência de respostas satisfatórias, a Comissão poderá decidir emitir pareceres fundamentados”, o segundo passo de um processo de infração, indica o executivo.

Temas: Comissão Europeia Europa Portugal Avaliação rodoviária Processo
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