"Estamos em contacto estreito com as autoridades nacionais": Comissão Europeia pronta a prestar apoio a Portugal depois da passagem da depressão Kristin

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 54min
Portugal e União Europeia (Picture alliance / Getty Images)

A passagem da depressão Kristin pelo território português deixou um rastro de destruição, vários desalojados e causou quatro mortos

A Comissão Europeia disse esta quarta-feira estar pronta a prestar apoio e em “contacto estreito” com as autoridades em Portugal e com a Rede Europeia de Operadores de Redes de Transporte de Eletricidade devido aos cortes resultantes da tempestade.

“Algumas zonas de Portugal estão sem energia [eletricidade] devido à tempestade que se faz sentir. Os trabalhos de reparação já estão em curso. A Comissão está em contacto estreito com as autoridades nacionais e com a ENTSO-E [Rede Europeia de Operadores de Redes de Transporte de Eletricidade] e está pronta a prestar apoio”, escreveu o comissário europeu da Energia, Dan Jørgensen, numa publicação na rede social X.

“A principal prioridade é garantir a segurança dos cidadãos e restabelecer o fornecimento de energia”, adiantou o responsável europeu pela tutela, que se desloca na sexta-feira a Portugal para uma visita focada nos seus dossiês energéticos e de habitação.

A passagem da depressão Kristin pelo território português deixou um rastro de destruição, vários desalojados e causou quatro mortos, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Os distritos mais afetados foram Leiria (por onde a depressão entrou no território continental), Coimbra, Santarém e Lisboa.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

A Proteção Civil está em estado de prontidão especial de nível 4, o máximo, em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal, e há avisos meteorológicos vermelhos (nível mais grave) em toda a costa do continente.

