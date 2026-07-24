Exames nacionais: PS ameça Governo com comissão de inquérito se ministro não esclarecer questões até setembro

Agência Lusa , MFP
Há 44 min
Eurico Brilhante Dias (Miguel A. Lopes/Lusa)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Socialistas só avançarão com CPI "após a conclusão do processo de candidaturas para o acesso ao Ensino Superior"

O PS avançará com uma comissão parlamentar de inquérito se o ministro da Educação não responder satisfatoriamente até ao início de setembro a um conjunto de questões sobre o processo de digitalização dos exames nacionais.

Esta iniciativa foi referida pelo líder da bancada socialista, Eurico Brilhante Dias, em conferência de imprensa, na sede nacional do PS, adiantando que essa comissão parlamentar de inquérito, se arrancar no início da próxima sessão legislativa, será após a conclusão do período de candidaturas para acesso ao ensino superior.

Eurico Brilhante Dias disse que as questões do PS foram enviadas esta sexta-feira ao ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim, e devem ser respondidas até ao início de setembro.

De acordo com o líder parlamentar do PS, “só quando todos os instrumentos de escrutínio do Governo se encontrarem esgotados” e – salientou – “só após a conclusão do processo de candidaturas para o acesso ao Ensino Superior” é que os socialistas admitem avançar com a comissão parlamentar de inquérito.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Interrogado se o PS pretende avançar para essa comissão parlamentar de inquérito de forma potestativa - ou seja, de forma a forçar a sua realização -, Eurico Brilhante Dias respondeu que, neste momento, não lhe parece que seja necessário recorrer a esse mecanismo regimental. Confia que haverá uma maioria parlamentar favorável à realização dessa comissão parlamentar de inquérito.

Perante os jornalistas, Eurico Brilhante Dias frisou que deve ser realizada uma auditoria externa ao Ministério da Educação sobre o que se passou nos exames nacionais

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Comissão de inquérito Exames nacionais PS Ministro da Educação
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Partidos

Exames nacionais: PS ameça Governo com comissão de inquérito se ministro não esclarecer questões até setembro

Há 44 min

Bloco de Esquerda requer documentação sobre projeto-piloto de 2025 e demissões do Júri Nacional de Exames

Ontem às 15:58

IL pede audição urgente de atual e ex-presidente do JNE para esclarecer "informações contraditórias" sobre projeto-piloto de Filosofia

Ontem às 14:47

Da Constituição às pensões: José Luís Carneiro já definiu as prioridades para aprovar o Orçamento do Estado

Ontem às 07:12
Mais Partidos

Mais Lidas

Luís Neves tem, afinal, 50 hectares de terrenos no Alentejo, a maioria comprados nos últimos dois anos

Ontem às 21:28

Acidente fatal em Formentera: hospitais de São José e Vila Franca de Xira confirmam e lamentam morte de médicas portuguesas

Ontem às 12:06

Burlão de taxistas utilizava MB Way para realizar transferências bancárias sem o conhecimento dos motoristas

Ontem às 14:48

Sete horas esquecida numa viatura da creche: o que já se sabe da morte da criança de 18 meses em Almada

Ontem às 19:39

Há uma nova solução a ajudar Espanha contra os incêndios. São burros

Ontem às 16:57

Barragem abandonada está a degradar as gravuras do Côa. Património mundial já esteve mais de 500 dias submerso

Ontem às 09:00

Criança de 18 meses morre esquecida em viatura de colégio em Almada

Ontem às 17:43

Novas regras do Registo Nacional de Utentes estão a retirar comparticipação de medicamentos a muitos pacientes

Ontem às 12:20

Fernando Madureira entrega-se voluntariamente para cumprir um ano e quatro meses de pena de prisão

Ontem às 15:40

França e Espanha tentam sobreviver a um fenómeno que está a atingir o Mediterrâneo e que ainda não chegou a Portugal

Hoje às 00:01

Combustíveis voltam a subir na próxima semana. Gasóleo dispara uma vez mais

Hoje às 09:12

"Perderam o exame da minha filha e ainda tenho de adiantar dinheiro ao Estado para o corrigirem?": Governo garante equidade nos exames mas muitos dizem o contrário

Hoje às 07:00