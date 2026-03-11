PSP apreendeu mais de 6.470 quilos de droga e deteve 2.949 suspeitos em 2025

Há 1h e 10min

A PSP apreendeu no ano passado mais de 6.470 quilos (kg) de droga e deteve 2.949 suspeitos pelo crime de tráfico, a maioria em Lisboa, Porto e Setúbal, informou esta terça-feira aquela força de segurança.

No geral foram feitas em 2025 mais apreensões de droga face a 2024, registando-se um aumento aproximado de 15,2% no total de apreensões”, refere a PSP em comunicado.

Segundo os dados divulgados, em 2025, foram identificados 5.961 suspeitos de tráfico de droga, dos quais 2.949 foram detidos.

A maioria das detenções foi efetuada no Comando Metropolitano de Lisboa (COMETLIS), no Comando Metropolitano do Porto (COMETPOR) e no Comando Distrital de Setúbal, com 1.373, 508 e 386 detenções, respetivamente.

Destes detidos, cerca de 84% (2.468) são maiores de 21 anos e cerca de 91% (2.691) são homens.

Os tipos de droga com maior número de apreensões foram a canábis, cocaína, heroína e ecstasy.

No ano passado foram apreendidos 6.320,89 kg de canábis, num total de 3.653 apreensões, a maioria realizada pelo COMETLIS (1.589), seguido do COMETPOR com 549 e do Comando Distrital de Setúbal com 445.

A PSP indica que foram apreendidos 127,61 kg de cocaína, num total de 1.885 apreensões, a maioria feita pelo COMETPOR com cerca de 59,17 kg.

Quanto à heroína, foram apreendidas cerca de 29,71 kg, num total de 828 apreensões.

Em termos de quantidade de heroína apreendida, o COMETLIS foi o comando com maior quantidade apreendida, com cerca de 14,64 kg, seguindo-se o COMETPOR com cerca de 10,15 kg e o Comando Distrital de Faro com 2,39 kg.

O Comando Territorial da PSP que mais apreensões de heroína efetuadas em 2025 foi o COMETPOR.

Foram também confiscadas 11.315 unidades de ecstasy, a maioria no Cometlis, num total de 441 apreensões.

No ano de 2025, verificaram-se diminuições em todos os tipos de droga confiscada à exceção de canábis, quando comparando com 2024, destacando-se o aumento aproximado de 365% para a canábis, e diminuição de cerca de 38% para a cocaína e de 40% para a heroína.

Quanto à forma de entrada da droga em território nacional, verifica-se que 83,7% da heroína, 65,56% da cocaína, e 98,9% do ecstasy entraram em Portugal, em 2025, por via terrestre.

Relativamente à canábis verificou-se que 88,41% do produto apreendido entrou em território nacional por via marítima.