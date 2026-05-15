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Combustíveis estão (muito) mais caros mas há formas de contornar a subida dos preços. Saiba quais

CNN Portugal , PF
Há 14 min
Bombas de combustível (AP Photo)

Com os orçamentos familiares a não acompanharem a subida dos custos, damos-lhe algumas dicas para poupar combustível quando conduz - e não só

O eclodir da guerra no Médio Oriente fez subir os preços dos combustíveis para níveis incomportáveis para algumas carteiras. A seguir aos ataques, o preço do barril de Brent disparou, chegando mesmo a atingir um valor superior a 115 dólares.

Com os orçamentos familiares a não acompanharem a subida dos custos, damos-lhe algumas dicas para poupar combustível quando conduz - e não só.

A poupança pode mesmo começar antes de partir. Verifique a pressão dos pneus e ajuste seguindo as indicações da marca, para que haja menor desgaste e menos atrito, e retire todo o peso desnecessário do seu carro - quanto mais leve estiver, menos consome.

Em viagem, explica o ACP, é importante não fazer acelerações bruscas e travar sem travar, ou seja, levantar o pé do acelerador e deixar que a inércia desacelere o carro antes de levar o pé ao travão - a técnica é até usada na Fórmula 1 e é conhecida como “lift and coast”. Outras dicas que convém seguir são mudar de velocidade no momento ideal, usar o cruise control, respeitar os limites de velocidade, fechar as janelas e ser comedido na utilização do ar condicionado.

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Planear a viagem é também uma recomendação. Escolha o trajeto mais eficiente e evite, por exemplo, caminhos de terra batida, que podem aumentar os consumos em 30% face a uma estrada normal.

O momento do abastecimento é de igual modo crucial. A recomendação é atestar sempre, para evitar mais deslocações à bomba de gasolina. Convém ainda abastecer de manhã cedo ou à noite, quando as temperaturas estão mais baixas e o combustível está mais denso, não pressionar o gatilho da mangueira ao máximo, para não deixar passar vapor que ocupa espaço no depósito, e fechar bem a tampa: muitos condutores não reparam, mas uma tampa bem fechada impede a evaporação do combustível.

O ACP dá ainda recomendações para o ato de estacionar. Evite dar voltas e voltas à procura do lugar perfeito e estacione assim que encontre um lugar, de preferência à sombra. Se possível, opte pelo estacionamento em espinha – a marcha-atrás consome mais combustível - e desligue o carro sempre que parar, inclusive quando prever que vai ficar parado no trânsito durante algum tempo.

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Por último, pondere se precisa mesmo de um carro para fazer uma deslocação e se não há uma alternativa viável, como os transportes públicos e até mesmo uma boleia. No ato de comprar um carro, opte sempre por aquele que mais se adequa às deslocações que faz habitualmente.

Temas: Combustível Poupar Combustível Poupar Dicas Dicas combustível
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