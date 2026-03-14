A guerra no Irão promete pressionar o orçamento familiar. Aqui estão alguns truques para atenuar essa pressão

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Valor dos combustíveis, alimentos e prestação da casa aumenta a ritmos diferentes

O mercado dos combustíveis continua imparável. Os avanços do valor do petróleo ameaçam as cadeias de distribuição de alimentos e a mensalidade da prestação da casa. Até que ponto as famílias vão conseguir proteger-se da pressão sobre o orçamento familiar?

Combustíveis, alimentos e prestação da casa são as maiores preocupações de quem tem de fazer contas todos os dias.

No caso dos combustíveis, já se prepara um novo aumento que pode chegar em média aos 10 cêntimos por litro de gasolina e de gasóleo na próxima semana.

A fundadora do Moneylab, Bárbara Barroso, fez algumas contas e, caso este cenário se concretize, abastecer 45 litros de combustível vai custar, em média, mas quatro euros na próxima semana (ver vídeo).

Conheça agora alguns truques para atenuar a pressão da guerra no Irão no orçamento da sua família.

Combustíveis

O que fazer se precisamos do carro?

Pensar na partilha do veículo

Reduzir as deslocações

Conduzir mais devagar

Alimentação

Ao preço dos alimentos, a guerra está a chegar de forma mais lenta. Sendo certo que haverá efeitos que advém de toda a cadeia de cada produto (alguma escassez até de matérias-primas), a que se juntam os custos da energia. Para já, por exemplo no pão, muitos comerciantes ainda não estão a prever aumentos.

Como proteger-se da subida dos preços da alimentação?

Sendo possível, o melhor é fazer compra para o mês ou no mínimo para a semana, para evitar as oscilações.

Compare preços mais do que nunca, porque, em muitos casos, ainda não há razões para aumentos.

Prestação da casa

Os estilhaços da guerra chegam aqui depois de tudo o resto. O Banco Central Europeu tomará uma decisão sobre taxas de juro na próxima semana, mas ainda sem dados sobre a inflação de março.

Se acordo os cálculos da Bárbara Barroso, uma subida da Euribor a 12 meses de 0,5 pontos percentuais, num empréstimo de 150 mil euros a 30 anos, faz saltar a prestação em cerca de 40 euros. Dos 650 euros para os 692 euros mensais.

A prestação da casa pode sofrer já em abril consequências do ataque ao Irão, mas efeitos só serão significativos se instabilidade de mantiver.

Como posso reduzir a prestação?

Se conseguir, amortize.

Veja se compensa a renegociação do empréstimo/ mudança de taxa para mista ou fixa (atenção que isso nada tem a ver com a guerra, mas com a forma como decide organizar vida financeira).

Já agora, o importante é manter finanças saudáveis e o momento é indicado para reforçar o pé-de-meia. É bom que tenha dinheiro para uma eventualidade.