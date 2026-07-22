Ritmo da subida do preço dos combustíveis abrandou em junho na UE

Agência Lusa , MFP
Há 1h e 9min
Combustíveis (Getty Images)
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Portugal está no 11.º lugar da tabela, com uma subida de cerca de 17%, um abrandamento face aos aumentos de 23% em abril e de 25% em maio

O preço dos combustíveis e lubrificantes para transporte privado na União Europeia (UE) aumentou, em junho, 13,7% em comparação com o mesmo mês de 2025, segundo dados divulgados pelo Eurostat, esta quarta-feira.

O ritmo de crescimento, no entanto, abrandou face aos aumentos homólogos de 20,8% em abril e de 20,7% em maio, indica também o gabinete estatístico da UE.

Portugal está no 11.º lugar da tabela, com uma subida de cerca de 17%, um abrandamento face aos aumentos de 23% em abril e de 25% em maio.

Em junho, em comparação com junho de 2025, os maiores aumentos foram registados na Bulgária (26,0%), Lituânia (23,5%), Roménia (23,1%), Finlândia (22,0%) e Luxemburgo (20,7%).

Os menores agravamentos dos preços dos combustíveis e lubrificantes para transporte privado foram observados, por outro lado, na Hungria (2,3%) e na Polónia (5,8%), enquanto nos restantes países da UE as subidas variaram entre os 7,9% em Espanha e os 18,6% em Chipre.

Os preços dos combustíveis dispararam após a guerra lançada em fevereiro contra o Irão pelos Estados Unidos e Israel, tendo os conflitos recomeçado nas últimas semanas, interrompendo um cessar-fogo que tinha levado à reabertura do estreito de Ormuz, no Golfo Pérsico, à navegação comercial.

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