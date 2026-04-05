Semana começa com preços mais altos nos combustíveis e já há portugueses a atestar o depósito nas bombas espanholas

O preço médio da gasolina simples 95 deverá situar-se nos 1,95 euros por litro, enquanto o gasóleo simples deverá fixar-se nos 2,16 euros por litro
Os preços dos combustíveis em Portugal vão voltar a subir na próxima semana com o gasóleo simples pode aumentar cerca 9 cêntimos por litro e a gasolina 95 cerca de 4 cêntimos. Estas previsões de evolução dos preços foram cedidas à agência Lusa pela Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC) e têm já o valor do IVA incluído.
Já o ACP - Automóvel Clube de Portugal, citando fontes do setor, prevê um aumento de 8 cêntimos por litro, enquanto a gasolina poderá aumentar 3,5 cêntimos.
Com base nos valores atuais da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), e tendo em conta as previsões das descidas com os valores da abertura do mercado, a partir de segunda-feira o preço médio da gasolina simples 95 deverá situar-se nos 1,95 euros por litro, enquanto o gasóleo simples deverá fixar-se nos 2,16 euros por litro.
A média final só ficará fechada ao final do dia, podendo ainda registar alterações em função da evolução das cotações internacionais do petróleo, e o custo final na bomba poderá variar conforme o posto de abastecimento, a marca e a localização.
Estes aumentos já têm em conta a portaria publicada na sexta-feira em Diário da República pelo Governo, que volta a descer o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP).
Segundo a portaria, a partir de segunda-feira o desconto temporário e extraordinário do ISP será de 8,34 cêntimos por litro no caso do gasóleo e de 4,58 cêntimos por litro de gasolina.
Depois de os combustíveis terem descido na última semana, voltam a subir na segunda-feira na sequência dos aumentos consecutivos desde o início de março num contexto de forte tensão geopolítica no Médio Oriente, com os preços do petróleo pressionados pelo encerramento do estreito de Ormuz e pela volatilidade dos mercados internacionais.
Em Portugal, o litro de gasolina 95 aumentou cerca de 20 cêntimos e o gasóleo simples subiu aproximadamente 44 cêntimos desde 08 de março, de acordo com dados da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos.