Preço dos combustíveis volta a subir na próxima semana

3 abr, 10:48

Os preços da energia vão manter-se elevados "durante muito tempo", afirma o responsável pela energia da UE. Veja quanto vão subir os preços do gasóleo e da gasolina já na segunda-feira

O preço dos combustíveis vai continuar a aumentar. Na próxima semana, o gasóleo vai aumentar 8 cêntimos por litro, enquanto a gasolina sobe 3,5 cêntimos, informa o ACP - Automóvel Clube de Portugal, citando fontes do setor.

De acordo com a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) o preço médio do litro do gasóleo custa esta sexta-feira, 3 de abril, 2,078 euros, enquanto o preço médio da gasolina totaliza 1,917 euros.

Caso se confirmem as previsões para a próxima semana, o preço médio do gasóleo simples vai disparar para 2,158 euros por litro, enquanto o preço médio da gasolina simples 95 deverá subir para 1,952 euros por litro.

O aumento previsto deve-se ao atual contexto de guerra no Médio Oriente, com os EUA, Israel e o Irão envolvidos em ataques militares na região. A guerra levou ao bloqueio do Estreito de Ormuz, por onde passa 20% do comércio de petróleo e gás natural, levando o preço dos combustíveis na Europa, e em Portugal, a sofrer graves alterações.

O Governo comprometeu-se a aplicar uma nova redução extraordinária e temporária no ISP, sempre que o aumento do preço dos combustíveis seja superior a 10 cêntimos, para mitigar a escalada de preços. A redução extraordinária tem um efeito cumulativo a cada semana, sempre que o aumento do preço dos combustíveis seja superior a dez cêntimos.

Os preços da energia vão manter-se elevados "durante muito tempo"

A União Europeia está a preparar-se para um choque energético prolongado devido à guerra no Médio Oriente, afirmou o responsável pela energia da União Europeia ao Financial Times.

“Esta será uma crise longa. Os preços da energia vão manter-se elevados durante muito tempo”, disse Dan Jørgensen, responsável pela energia e habitação na Comissão Europeia, o braço executivo da UE, numa entrevista publicada esta sexta-feira.

A UE “ainda não está numa crise de segurança de abastecimento” e “ainda não chegou ao ponto” de precisar de racionar produtos petrolíferos essenciais, como o querosene de aviação ou o gasóleo, disse Jørgensen. Mas o bloco está a “preparar-se para os piores cenários” e a avaliar “todas as possibilidades”, incluindo o racionamento de combustível e a libertação de mais petróleo das reservas de emergência.