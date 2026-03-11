Portugal junta-se a EUA e mais 30 países para avançar com a maior libertação de sempre de reservas de petróleo

Há 39 min

Conjunto de 32 países vai libertar um terço das suas reservas de petróleo para fazer face ao encerramento do Estreito de Ormuz

A Agência Internacional de Energia (IEA) anunciou que vão ser libertados 400 milhões de barris de petróleo das reservas de emergência dos seus 32 Estados-membros.

O objetivo, de acordo com a agência, é aliviar o mercado petrolífero, que entrou em choque instantâneo após o início da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irão.

De acordo com o diretor-executivo da IEA, houve um acordo unânime por esta decisão, o que coloca, nas palavras de Fatih Birol, Portugal como um país favorável à mesma.

É que Portugal é um dos 32 Estados-membros da IEA, onde também estão os Estados Unidos, que são o maior produtor de petróleo de todo o mundo.

“Os países da IEA concordaram de forma unânime com a maior libertação de sempre das reservas de petróleo da nossa história”, referiu Fatih Birol, sugerindo que Portugal também libertará reservas, o que ainda não foi confirmado pelo Governo.

Também não ficou claro quantos barris vão ser disponibilizados por dia, mas esta disponibilização simboliza cerca de um terço de toda a reserva da IEA.

Com o encerramento do Estreito de Ormuz, cerca de 20 milhões de barris dos mais de 100 milhões de barris que o mundo consome por dia deixaram de fluir com segurança, sendo que muitos deles deixaram de fluir de todo.

“Para ser claro, a coisa mais importante para retornar ao fluxo normal de petróleo e gás natural é o regresso ao trânsito através do estreito”, acrescentou Fatih Birol, até porque estes 32 países vão libertar perto de um terço das suas reservas.

De acordo com a IEA, esta será a sexta vez que a agência avança com esta medida, depois de ter feito algo semelhante em 1991, 2005, 2011 e duas vezes em 2022.