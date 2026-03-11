Portugal junta-se a EUA e mais 30 países para avançar com a maior libertação de sempre de reservas de petróleo

António Guimarães
Há 39 min
Um funcionário de uma estação de serviço abastece um cliente enquanto os preços do petróleo bruto aumentaram em todo o território dos Estados Unidos. (Anthony Behar/Sipa USA/AP)

Conjunto de 32 países vai libertar um terço das suas reservas de petróleo para fazer face ao encerramento do Estreito de Ormuz

A Agência Internacional de Energia (IEA) anunciou que vão ser libertados 400 milhões de barris de petróleo das reservas de emergência dos seus 32 Estados-membros.

O objetivo, de acordo com a agência, é aliviar o mercado petrolífero, que entrou em choque instantâneo após o início da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irão.

De acordo com o diretor-executivo da IEA, houve um acordo unânime por esta decisão, o que coloca, nas palavras de Fatih Birol, Portugal como um país favorável à mesma.

É que Portugal é um dos 32 Estados-membros da IEA, onde também estão os Estados Unidos, que são o maior produtor de petróleo de todo o mundo.

“Os países da IEA concordaram de forma unânime com a maior libertação de sempre das reservas de petróleo da nossa história”, referiu Fatih Birol, sugerindo que Portugal também libertará reservas, o que ainda não foi confirmado pelo Governo.

Também não ficou claro quantos barris vão ser disponibilizados por dia, mas esta disponibilização simboliza cerca de um terço de toda a reserva da IEA.

Com o encerramento do Estreito de Ormuz, cerca de 20 milhões de barris dos mais de 100 milhões de barris que o mundo consome por dia deixaram de fluir com segurança, sendo que muitos deles deixaram de fluir de todo.

“Para ser claro, a coisa mais importante para retornar ao fluxo normal de petróleo e gás natural é o regresso ao trânsito através do estreito”, acrescentou Fatih Birol, até porque estes 32 países vão libertar perto de um terço das suas reservas.

De acordo com a IEA, esta será a sexta vez que a agência avança com esta medida, depois de ter feito algo semelhante em 1991, 2005, 2011 e duas vezes em 2022.

Temas: Combustíveis Preços Petróleo Portugal Agência Internacional de Energia

Economia

Portugal junta-se a EUA e mais 30 países para avançar com a maior libertação de sempre de reservas de petróleo

Há 39 min

Montenegro quer "ganhar esta luta" com os sindicatos e anuncia nova reunião sobre o pacote laboral

Há 1h e 48min

Ministro das Finanças defende apoio às zonas afetadas pelas tempestades "com responsabilidade orçamental"

Hoje às 11:12
03:48

Aumentos nos combustíveis podem ser "repassados para os clientes" em breve

Hoje às 10:41
Mais Economia

Mais Lidas

Euromilhões: esta é a chave que vale 209 milhões de euros

Ontem às 20:33

"Remoção de olhos e testículos, amputações, rotura de bexigas": duas pessoas furaram o bloqueio à internet no Irão e relatam acontecimentos "insuportáveis"

7 mar, 08:00

Idosa hospitalizada em Macau após incidente com robô humanoide

Ontem às 08:33

Vários exemplos de que Trump não sabe o que está a acontecer na guerra com o Irão

Ontem às 21:31

Guarda-redes escorrega (1-0), jogador escorrega (2-0), guarda-redes dá fífia (3-0), guarda-redes substituído aos 16 minutos na Champions

Ontem às 20:46

Ataque ao Irão pressiona taxas Euribor e já ameaça prestações do crédito à habitação

Hoje às 07:00

Portugal não importa petróleo do Médio Oriente mas o preço dos combustíveis aumentou de forma "abrupta". Entenda as razões

9 mar, 14:12

Polónia está a construir o primeiro escudo antidrone da União Europeia

Ontem às 13:01

Tribunal dá razão à FlixBus e manda Rede Expressos dar acesso a terminal de Sete Rios

Ontem às 09:56

"Vale da morte": Irão começou a colocar minas no Estreito de Ormuz, há algumas dezenas espalhadas - informação CNN Internacional

Ontem às 20:00

Portugal sem sistema de defesa anti-míssil de médio e longo alcance

9 mar, 07:47

Navio da frota fantasma da Rússia afunda-se no Mediterrâneo após incêndio

4 mar, 05:59