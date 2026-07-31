Gasóleo sobe, gasolina desce: o preço dos combustíveis na próxima semana

Os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento
O preço do gasóleo vai subir dois cêntimos, enquanto o da gasolina vai descer um cêntimo a partir da próxima segunda-feira, de acordo com o Automóvel Club de Portugal (ACP).
Caso se confirmem as previsões para a próxima semana, o preço médio do diesel vai subir para 2,063 euros por litro, enquanto a gasolina vai descer para 2,15 euros por litro.
Os preços finais também resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras.
Os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.