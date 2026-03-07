Sp. Braga
56'
1 - 2
Sporting

Ventura desafia Governo a "devolver aos contribuintes" IVA resultante da subida dos combustíveis

Agência Lusa , BCE
Há 1h e 40min
Combustíveis (Getty Images)

Líder do Chega propõe a devolução da receita adicional de IVA, "distinguindo entre particulares e empresas"

O presidente do Chega, André Ventura, desafiou este sábado o Governo a "devolver aos contribuintes", nas próximas semanas, a receita acrescida de IVA resultante da subida dos preços sobre os combustíveis devido à guerra no Médio Oriente.

Em conferência de imprensa, na sede do Chega, em Lisboa, André Ventura anunciou que o seu partido vai pedir a marcação de um debate de urgência sobre esta matéria na Assembleia da República, que espera que se realize na próxima semana.

O presidente do Chega considerou insuficiente o desconto extraordinário de 3,55 cêntimos por litro no ISP sobre o gasóleo rodoviário anunciado na sexta-feira pelo Ministério das Finanças e acusou o primeiro-ministro, Luís Montenegro, de ter feito declarações enganosas sobre um desconto do ISP no último debate quinzenal.

André Ventura pediu que "o Governo não lucre com isto" e propôs que, face a uma continuada subida de preços, se devolva a receita adicional de IVA, "distinguindo entre particulares e empresas, num caso por pagamento direto, noutro através de um vale corporativo ou de um vale empresa, para que as empresas possam receber este valor que foi pago a mais".

Na quarta-feira, durante o debate quinzenal no parlamento, o primeiro-ministro admitiu a possibilidade de, se o preço dos combustíveis subisse mais de 10 cêntimos por litro, "introduzir um desconto extraordinário e temporário do ISP para compensar o adicional da receita do IVA".

"Por esta forma, devolve-se todo esse adicional às portuguesas e aos portugueses e às empresas", acrescentou o primeiro-ministro.

O presidente do Chega referiu que, entretanto, perante "um aumento de 23 cêntimos" no preço do gasóleo rodoviário, "o Governo o que vai fazer é, acima destes 10 cêntimos, dar 3,5 cêntimos".

"Ou seja, mesmo assim será o maior aumento de sempre sobre o bolso dos contribuintes. Sobre a gasolina, nem sequer há desconto nenhum", acrescentou.

André Ventura acusou por isso o primeiro-ministro de ter feito uma intervenção que "foi uma fraude" e "foi mentir aos contribuintes".

Temas: Combustíveis Preços dos combustíveis IVA André Ventura Governo

Partidos

Ventura desafia Governo a "devolver aos contribuintes" IVA resultante da subida dos combustíveis

Há 1h e 40min

Passos não é candidato. Se fosse não teria "força política" e "estaria a queimar trunfos" para o futuro

Ontem às 15:48
04:17

"Não sou candidato a coisissíma nenhuma", diz Passos Coelho sobre eventual candidatura à liderança do PSD

Ontem às 14:28

"Não sou candidato a coisíssima nenhuma". Passos Coelho recusa desafio de Montenegro para eleições no PSD

Ontem às 14:11
Mais Partidos

Mais Lidas

"Remoção de olhos e testículos, amputações, rotura de bexigas": duas pessoas furaram o bloqueio à internet no Irão e relatam acontecimentos "insuportáveis"

Hoje às 08:00

Nervosismo na Europa: habitantes da Sicília pensavam que estavam a ser bombardeados mas afinal era um sismo

5 mar, 14:14

Suecos respondem à pressão americana: Portugal tem "muito potencial" para produzir o caça que pode substituir os F-16

5 mar, 08:00

Morreu Nuno Morais Sarmento

Hoje às 10:08

Rússia está a fornecer informações secretas para ajudar o Irão. China prepara-se para entrar em cena

Ontem às 19:03

Porque sobe mais o preço do gasóleo do que o da gasolina

Ontem às 21:19

Euromilhões: esta chave vale 193 milhões

Ontem às 20:35

“Segurem os vossos telhados: não repitam o erro do estádio de Leiria”

Ontem às 06:49

Imagens de satélite mostram ataques do Irão a sistemas de radares norte-americanos na Jordânia, Arábia Saudita e Emirados

Ontem às 19:24

Irão faz um pedido de desculpa e impõe condição para suspender ataques a países vizinhos

Hoje às 13:27

Portugal concede licença inédita para a reentrada de veículo espacial nos Açores

5 mar, 13:57

"A maioria suspendeu as travessias, mas há alguns aventureiros": como um multimilionário grego está a desafiar o bloqueio do Estreito de Ormuz

Ontem às 22:17