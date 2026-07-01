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Governo quer saber por que os combustíveis não estão a descer ao ritmo a que subiram

Agência Lusa , CM
Há 42 min
Combustíveis. Foto: Horacio Villalobos/Corbis via Getty Images
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Ministra do Ambiente diz que já foi pedida uma análise à Entidade Nacional para o Setor Energético

A ministra do Ambiente e Energia disse esta quarta-feira que o Governo pediu à ENSE para analisar a evolução dos preços dos combustíveis, por não estarem a descer ao mesmo ritmo a que subiram.

“Nós já pedimos à ENSE [Entidade Nacional para o Setor Energético] para olhar para esta questão”, afirmou Maria da Graça Carvalho, em resposta a uma pergunta sobre a evolução dos preços dos combustíveis, em audição na Comissão de Ambiente e Energia, requerida pelo PCP, no Parlamento, sobre o negócio Galp/Moeve.

O tema foi abordado, apesar de ser independente da fusão dos respetivos portefólios de refinação, petroquímica e venda de combustíveis na Península Ibérica das empresas.

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Temas: Combustíveis Preços dos combustíveis ENSE Gasóleo Gasolina
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