O preço dos combustíveis vai subir: quando e quanto

Há 2h e 22min
Os valores neste artigo já têm em conta as medidas fiscais temporárias

O preço do gasóleo vai aumentar 1,5 cêntimos a partir da próxima segunda-feira, enquanto o da gasolina vai subir 0,5 cêntimos, de acordo com o Automóvel Club de Portugal (ACP).

"O preço médio do gasóleo simples vai subir para 1,573 euros por litro, enquanto o preço médio da gasolina simples 95 deverá manter-se nos 1,672 euros por litro", refere o ACP.

Os preços finais também resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras. Os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.

Estes valores já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento dos preços dos combustíveis.

