Ministra admite descida do preço dos combustíveis na próxima semana se Brent baixar

Agência Lusa , NM
Há 44 min
Combustíveis (Getty Images)

Maria da Graça Carvalho lembrou, no entanto, que o preço da gasolina e do gasóleo é fixado em função de várias parcelas

A ministra do Ambiente e da Energia, Maria da Graça Carvalho, admitiu esta terça-feira que o preço dos combustíveis pode baixar já na próxima semana, se o valor do Brent no mercado internacional baixar até sexta-feira.

Em declarações aos jornalistas em Guimarães, onde assistiu à apresentação da Capital Europeia Verde, ao lado do Presidente da República, Maria da Graça Carvalho lembrou que o preço da gasolina e do gasóleo é fixado em função de várias parcelas, uma delas o valor do Brent.

“Se o valor do Brent descer toda esta semana, esperemos que já terá um impacto positivo de descida na próxima segunda-feira”, referiu, lembrando que os preços são calculados às sextas-feiras, de semana em semana.

Além do Brent, acrescentou, há as taxas e os impostos, os transportes e o armazenamento.

“É desse conjunto que sai o valor na sexta-feira para a próxima semana”, referiu.

Temas: Combustíveis Preço dos Combustíveis

Relacionados

Portugal não importa petróleo do Médio Oriente mas o preço dos combustíveis aumentou de forma "abrupta". Entenda as razões

Gasóleo dispara 23 cêntimos na próxima semana. Gasolina também sobe

Governo só corta 3,5 cêntimos no preço do gasóleo. Aumento final será de quase 20 cêntimos

Economia

Ministra admite descida do preço dos combustíveis na próxima semana se Brent baixar

Há 44 min
06:54

"Se o petróleo se mantivesse acima de 100 dólares durante mais tempo, podíamos ter um período de estagflação. E isso seria muito mau para todos"

Hoje às 15:49
00:27

"O caminho voltou a ficar bastante estreito", mas ministro das Finanças afasta, para já, possibilidade de avançar com orçamento retificativo

Hoje às 15:25

Imigrantes representam 14% das contribuições para a segurança social

Hoje às 13:47
Mais Economia

Mais Lidas

Portugal não importa petróleo do Médio Oriente mas o preço dos combustíveis aumentou de forma "abrupta". Entenda as razões

Ontem às 14:12

Idosa hospitalizada em Macau após incidente com robô humanoide

Hoje às 08:33

"Remoção de olhos e testículos, amputações, rotura de bexigas": duas pessoas furaram o bloqueio à internet no Irão e relatam acontecimentos "insuportáveis"

7 mar, 08:00

Eurodreams: conheça a chave desta segunda-feira

Ontem às 20:11

Mais 20 cêntimos por litro é muito? Esqueça: gasóleo vai subir mais

Ontem às 09:09

Portugal sem sistema de defesa anti-míssil de médio e longo alcance

Ontem às 07:47

O novo líder supremo do Irão vai fazer "o mundo sentir falta do seu pai"

Hoje às 07:00

BES/GES. Ex-presidente do Novo Banco diz que "não havia espaço para pensar no passado"

Ontem às 12:55

Navio da frota fantasma da Rússia afunda-se no Mediterrâneo após incêndio

4 mar, 05:59

Tribunal dá razão à FlixBus e manda Rede Expressos dar acesso a terminal de Sete Rios

Hoje às 09:56

C-130 da Força Aérea com portugueses retidos no Qatar aterrou em Lisboa às 5:43

Ontem às 05:59

"A Europa não é produtora de petróleo nem de gás", por isso venha daí a energia nuclear: Von der Leyen anuncia milhões para mobilizar investimento

Hoje às 10:57