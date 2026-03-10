Ministra admite descida do preço dos combustíveis na próxima semana se Brent baixar

Há 44 min

Maria da Graça Carvalho lembrou, no entanto, que o preço da gasolina e do gasóleo é fixado em função de várias parcelas

A ministra do Ambiente e da Energia, Maria da Graça Carvalho, admitiu esta terça-feira que o preço dos combustíveis pode baixar já na próxima semana, se o valor do Brent no mercado internacional baixar até sexta-feira.

Em declarações aos jornalistas em Guimarães, onde assistiu à apresentação da Capital Europeia Verde, ao lado do Presidente da República, Maria da Graça Carvalho lembrou que o preço da gasolina e do gasóleo é fixado em função de várias parcelas, uma delas o valor do Brent.

“Se o valor do Brent descer toda esta semana, esperemos que já terá um impacto positivo de descida na próxima segunda-feira”, referiu, lembrando que os preços são calculados às sextas-feiras, de semana em semana.

Além do Brent, acrescentou, há as taxas e os impostos, os transportes e o armazenamento.

“É desse conjunto que sai o valor na sexta-feira para a próxima semana”, referiu.