Encher um depósito do carro está até 26€ mais caro que há um mês

O gasóleo já aumentou 50 cêntimos desde que começou a guerra.

Hoje subiu mais 8 cêntimos por litro para um preço de referência de 2 euros e 10 cêntimos por litro.

Um depósito de 50 litros custa, em média, mais 26 euros do que custava há um mês, antes do início da guerra.

Já a gasolina aumentou hoje mais de 3 cêntimos, para um preço médio de 1 euro e 95 cêntimos por litro.

São mais 25 cêntimos do que há um mês.

Estes valores já incluem o desconto aplicado pelo governo no isp.

Devido à crise energética, a deco defendeu que o governo deve tomar mais medidas de apoio nos combustiveis e no gás.

A associação quer que seja introduzido um mecanismo automático, que impeça a subida da receita de iva nos combustíveis, a partir de determinado valor. Na prática, é o que o executivo já faz, mas isso não está aconter de forma automática.

Defende também a eliminação de 13 por cento do isp, que corresponde aos biocombustíveis.

O conflito no médio oriente também já se reflete nos preços do gás.

A deco proteste aconselha os consumidores a mudarem o contrato para a tarifa regulada e pede que o gás engarrafado, atualmente taxado a 23 por cento, seja abrangido pelo iva reduzido.