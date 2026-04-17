Preço do petróleo cai a pique segundos após o anúncio da abertura do Estreito de Ormuz

Há 1h e 21min

Mercados de ações também estão a disparar desde o anúncio de cessar-fogo

Os preços do petróleo caíram acentuadamente e as bolsas norte-americanas dispararam esta sexta-feira, depois de o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão ter afirmado que o Estreito de Ormuz estará “completamente aberto” ao trânsito comercial durante o resto do cessar-fogo.

O petróleo Brent, referência global, caiu 11,2%, para pouco menos de 88,25 dólares por barril. O WTI, referência nos EUA, recuou 10,9% para 81,20 dólares por barril. Os preços do petróleo atingiram os seus níveis mais baixos em cinco semanas.

“Em consonância com o cessar-fogo no Líbano, a passagem de todas as embarcações comerciais pelo Estreito de Ormuz está declarada completamente aberta durante o período restante do cessar-fogo”, escreveu o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Seyed Abbas Araghchi, numa publicação no Facebook.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou esta quinta-feira que Israel e o Líbano concordaram com um cessar-fogo de 10 dias.

As bolsas norte-americanas recuperaram: o Dow Jones subiu 640 pontos, ou 1,2%. O S&P 500 subiu 0,7% e o Nasdaq avançou 1%. O S&P 500 e o Nasdaq vêm de dois dias consecutivos de máximos históricos.

As ações subiram acentuadamente este mês, impulsionadas pelo otimismo em relação ao cessar-fogo entre os EUA e o Irão e pela recente queda dos preços do petróleo. O S&P 500 valorizou mais de 11% desde o seu mínimo recente de 30 de março, uma recuperação impressionante.

O Nasdaq Composite acumula 12 dias consecutivos de subida, a sua maior sequência desde 2009. Uma subida também esta sexta-feira colocaria o índice na sua maior sequência de ganhos desde 1992.

O Estreito de Ormuz tem sido um foco crucial para os mercados. A vontade de abrir o importante canal de navegação global, mesmo que brevemente, está a provocar um alívio rápido nos preços do petróleo.

Numa publicação no Truth Social já esta sexta-feira, Trump afirmou: "O Irão acaba de anunciar que o Estreito do Irão está totalmente aberto e pronto para a passagem irrestrita".

Apesar da queda, o petróleo Brent e o crude norte-americano continuam acima dos seus níveis pré-guerra, de 73 e 67 dólares por barril, respetivamente.