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ONU considera uma ironia "guerra" dos combustíveis fósseis estar a favorecer renováveis

Agência Lusa , AM
Há 1h e 40min
Combustíveis (Getty Images)

Responsável da ONU afirma que a crise dos combustíveis fósseis está a acelerar o investimento em energias renováveis e a reforçar a transição energética global

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O secretário executivo da ONU para as alterações climáticas, Simon Stiell, considerou hoje uma “imensa ironia” que os que querem manter o mundo dependente dos combustíveis fósseis estejam, sem querer, a impulsionar as energias renováveis.

Simon Stiell falava em Paris, numa reunião de “diálogo de alto nível” sobre a transição energética organizado pela COP31, a próxima reunião da Organização Nações Unidas (ONU) sobre o clima, e a Agência Internacional de Energia (AIE).

Começando por fazer referência à guerra no Médio Oriente e às “terríveis perdas humanas”, bem como aos problemas económicos mundiais que dela decorrem, assinalou que a crise dos combustíveis fósseis domina completamente a economia mundial, mas dessa tragédia surge uma “imensa ironia”.

“Aqueles que lutaram para manter o mundo dependente dos combustíveis fósseis estão, sem o querer, a impulsionar o crescimento global das energias renováveis”, disse, apontando o grande aumento do investimento em energia limpa e referindo que a geração de energia solar aumentou 600 terawatts-hora em 2024.

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A crise do preço dos combustíveis fósseis tornou impossível ignorar “a lógica económica da energia renovável”, que “não pode ser limitada por estreitos marítimos ou conflitos globais”, afirmou Simon Stiell, apontando países como a Espanha ou o Paquistão, cujos investimentos nas energias renováveis os protegeram de alguns efeitos da crise atual.

Devido à crise dos combustíveis muitos governos estão a impulsionar planos de energias renováveis “a todo o vapor”, como em França, onde o financiamento para a eletrificação está a duplicar. E a China, a Índia, a Indonésia, a Coreia do Sul, a Alemanha, o Reino Unido, entre outros, “deixaram claro que acelerar a transição para as energias renováveis é um pilar da segurança energética”.

Simon Stiell salientou que este impulso deve ser aproveitado, para que dentro de dois anos, quando for feito um novo balanço mundial da ação climática (previsto no Acordo de Paris sobre o clima) os países estejam mais perto dos compromissos assumidos.

O responsável destacou também a importância da cooperação, referiu que muitos países em desenvolvimento também querem adotar a energia limpa mas não têm dinheiro, o que se pode resolver se os países ricos cumprirem as metas de financiamento climático acordadas em reuniões da ONU sobre o clima, as COP, nomeadamente nas duas últimas, em Baku, no Azerbaijão, e em Belém, no Brasil (1,3 biliões de dólares por ano até 2035).

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De imediato, instou, os países devem concentrar-se nas redes de armazenamento de energia e na redução do metano, um gás com efeito de estufa muito potente, além de se concentrarem na segurança alimentar.

A reunião de hoje é a primeira de uma série de “diálogos de transição energética” de alto nível para a preparação da COP31, a próxima reunião da ONU que se realiza em novembro em Antália, na Turquia.

Organizada pela presidência da COP31 e pela Agência Internacional de Energia, junta decisores e especialistas de todo o mundo para discutir as prioridades estratégicas para a reunião de novembro.

Além de Simon Stiell devem intervir, entre outros, o presidente designado da COP31, Murat Kurum, ministro do Meio Ambiente, Urbanização e Mudanças Climáticas da Turquia, e o diretor executivo da Agência, Fatih Birol.

Os diálogos de alto nível começaram na presidência da COP28, dos Emirados Árabes Unidos, em 2023, seguindo depois na COP29,no Azerbaijão, e na COP30,no Brasil.

Temas: Combustíveis Onu Renováveis
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