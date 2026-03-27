Governo mantém desconto no ISP de 7,6 cêntimos no gasóleo e 4,1 cêntimos na gasolina

Agência Lusa , AM
Há 15 min
Combustíveis (Getty Images)

Os preços dos combustíveis vão descer na próxima semana, com o gasóleo e a gasolina a registarem reduções, enquanto o Governo mantém o desconto extraordinário no ISP

O Governo decidiu manter o desconto nas taxas do imposto sobre os combustíveis na próxima semana, de 7,6 cêntimos por litro sobre o gasóleo e de 4,1 cêntimos sobre a gasolina, anunciou o Ministério das Finanças.

"Existindo a perspetiva de que na próxima semana se irá registar uma ligeira descida do preço do gasóleo rodoviário e da gasolina, o Governo decidiu manter o valor do desconto extraordinário e temporário no ISP em vigor", indicou o Governo em comunicado.

Os preços dos combustíveis em Portugal vão descer na próxima semana, após vários aumentos consecutivos, com o gasóleo simples a recuar cerca de um cêntimo por litro e a gasolina 95 a diminuir 2,5 cêntimos.

Com base nos valores atuais da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) e tendo em conta as previsões das descidas com os valores da abertura do mercado, a partir de segunda-feira o preço médio da gasolina simples 95 deverá situar-se nos 1,904 euros por litro, enquanto o gasóleo simples deverá fixar-se nos 2,055 euros por litro.

A média final só ficará fechada ao final do dia, podendo ainda registar alterações em função da evolução das cotações internacionais do petróleo, e o custo final na bomba poderá variar conforme o posto de abastecimento, a marca e a localização.

Além disso, as descidas extraordinárias das taxas do ISP que o Governo tem vindo a aprovar caso os aumentos ultrapassem os 10 cêntimos também se refletem nos valores previstos.

Esta é a primeira descida dos preços dos combustíveis após três semanas consecutivas de aumentos, num contexto de forte tensão geopolítica no Médio Oriente, com os preços do petróleo pressionados pelo encerramento do estreito de Ormuz e pela volatilidade dos mercados internacionais.

Temas: Combustíveis Ministério das Finanças Gasolina Gasóleo ISP

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