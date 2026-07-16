MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Governo admite pela primeira vez limitar margens dos combustíveis e manda investigar preços das gasolineiras

CNN Portugal , TFR
Há 18 min
Preço dos combustíveis. Bomba de abastecimento (foto: Arquivo/AWAY)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

REVISTA DE IMPRENSA | A ministra do Ambiente dá à ERSE um prazo de 20 dias úteis para explicar porque é que as subidas das cotações internacionais do petróleo são rapidamente refletidas nos postos de abastecimento

O Governo admite, pela primeira vez, avançar com a fixação temporária de margens máximas nos combustíveis caso sejam identificadas distorções no mercado, segundo o Jornal de Notícias. A possibilidade surge numa carta enviada pela ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, ao presidente da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), Pedro Verdelho, na qual exige um estudo detalhado sobre a formação dos preços dos combustíveis.

Na missiva, a ministra dá à ERSE um prazo de 20 dias úteis para explicar porque é que as subidas das cotações internacionais do petróleo são rapidamente refletidas nos postos de abastecimento, enquanto as descidas demoram várias semanas a chegar aos consumidores. O Governo considera que esta diferença de comportamento levanta dúvidas sobre o funcionamento do mercado.

Maria da Graça Carvalho recorda ainda que, nos últimos meses, tanto o preço internacional do petróleo como o dos produtos refinados, em particular o gasóleo, têm seguido uma trajetória descendente. Essa evolução foi acompanhada por sucessivas reduções do chamado Preço Eficiente, calculado pela ERSE, mas, apesar disso, os preços praticados nos postos de abastecimento continuam acima desse valor de referência.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Caso a investigação conclua que existem "distorções graves" no mercado, o regulador deverá ponderar apresentar uma proposta para a fixação excecional de margens máximas em qualquer uma das componentes comerciais que determinam o preço final dos combustíveis, segundo a governante.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Combustíveis Limitar margens Governo Maria da Graça Carvalho ERSE
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Governo

Governo admite pela primeira vez limitar margens dos combustíveis e manda investigar preços das gasolineiras

Há 18 min

Polémica com Luís Neves: lista de faturas divulgada não esclarece as obras na casa da piscina

Ontem às 18:30

Montenegro diz que vai continuar “a arriscar” mesmo que “aqui ou ali" as coisas corram "menos bem”

Ontem às 12:03

"Trata-se de uma decisão estratégica": Miguel Pinto Luz avisa que venda da TAP não será decidida apenas pelo preço

Ontem às 11:25
Mais Governo

Mais Lidas

Uma vingança que chega oito anos depois: Ucrânia afunda navio russo que abriu fogo contra os seus militares no Estreito de Kerch

Ontem às 13:07

Baixas médicas, movimentos do rato ou uso dos teclados: método da Meta para selecionar despedimentos está a gerar várias queixas

Ontem às 11:36

"Sempre quis ser 'bombardeira'": "Tsyhancha" recusou duas promoções para poder continuar a pilotar um dos drones mais letais da Ucrânia

Ontem às 13:33

Militar da GNR atropela cunhada e agride menina de 12 anos em Santarém

Ontem às 10:26

Mulher encontrada morta após alegada discussão com vizinho. PJ está a investigar

Ontem às 07:21

Infarmed manda retirar do mercado protetor solar

Ontem às 16:29

Nova descoberta levanta dúvidas sobre as obras na casa do ministro Luís Neves

14 jul, 23:02

Malcolm voltou para trás para salvar os gatos e por isso sobreviveu. A mulher e os vizinhos morreram a tentar fugir do fogo

13 jul, 19:47

PSP encontra arsenal e uma granada numa residência em Cascais após terem sido feitos vários disparos

Ontem às 07:45

"Não falo com jornalistas". Os génios (e seus maus génios) da grande Argentina

Ontem às 07:00

Mundial 2026: Inglaterra 1-2 Argentina (resultado final)

Ontem às 18:37

"Momento marcante" no combate à obesidade: UE aprova Wegovy em comprimido

Ontem às 18:23