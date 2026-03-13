Combustíveis voltam a subir na próxima semana

Há 2h e 30min

O preço do gasóleo vai subir 7,5 cêntimos a partir da próxima segunda-feira, enquanto o da gasolina vai subir 8 cêntimos, de acordo com o vice-presidente da ANAREC, José Rodrigues, em declarações no Diário da Manhã da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

"A tendência é uma subida significativa novamente: 7,5 cêntimos no gasóleo e 8 cêntimos na gasolina", afirmou.

No entanto, o Automóvel Clube de Portugal (ACP) estima uma subida maior: 10 cêntimos no gasóleo e 10 cêntimos na gasolina.

Os preços finais também resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras. Os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.

Em Bruxelas, na segunda-feira, o ministro das Finanças referiu que o desconto no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) vai continuar uma vez que os aumentos são cumulativos.