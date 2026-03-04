Governo promete desconto nos combustíveis se o preço subir mais de 10 cêntimos

Agência Lusa , AG
Há 36 min
Luís Montenegro (Tiago Petinga/Lusa)

Desconto será extraordinário e temporário, compensando a o adicional da receita do IVA

O primeiro-ministro admitiu esta quarta-feira que o Governo poderá avançar com um desconto extraordinário e temporário do ISP para compensar uma subida dos combustíveis caso se verifique um aumento de 10 cêntimos face ao valor desta semana.

Esta posição sobre o ISP (Imposto sobre Produtos Petrolíferos) foi transmitida por Luís Montenegro no debate quinzenal, no Parlamento, em resposta a uma intervenção do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, sobre as consequências económicas da intervenção norte-americana e israelita no Irão.

“Dentro da orientação que foi dada a vários membros do Governo para não desvalorizarem os efeitos que o conflito [com o Irão] possa ter na nossa dinâmica económica, estamos em condições de dizer que um desses efeitos pode vir a ser o aumento do preço dos combustíveis”, começou por apontar o líder do executivo.

Nesse sentido, segundo Luís Montenegro, caso se verifique uma subida de preço da gasolina e do gasóleo superiores a 10 cêntimos face ao valor desta semana, nesse cenário, “o Governo vai introduzir um desconto extraordinário e temporário do ISP para compensar o adicional da receita do IVA”.

“Por esta forma, devolve-se todo esse adicional às portuguesas e aos portugueses e às empresas”, acrescentou o primeiro-ministro.

Temas: Combustíveis ISP Impostos Gasolina Gasóleo

