Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Governo aumenta desconto do imposto sobre o gasóleo e a gasolina

Agência Lusa , AG
Há 44 min
Combustíveis (Getty Images)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Saiba quanto poderão custar os combustíveis na próxima semana

O Governo vai aumentar em 0,765 cêntimos o desconto no ISP para o gasóleo na próxima semana e reduzir em 0,021 cêntimos para a gasolina, segundo uma portaria publicada esta sexta-feira em Diário da República.

“Face à perspetiva de que na próxima semana se irá registar uma subida do preço do gasóleo rodoviário e uma descida do preço da gasolina sem chumbo, o Governo decidiu ajustar o desconto extraordinário e temporário no ISP em vigor aplicável ao gasóleo rodoviário e à gasolina sem chumbo”, lê-se no documento.

Assim, “os descontos resultantes da aplicação deste mecanismo temporário e extraordinário na taxa do ISP aplicável, no continente, ao gasóleo rodoviário e à gasolina sem chumbo são de 51,45 euros e de 41,97 euros por 1000 litros, respetivamente ”, destacou.

O preço da gasolina deverá manter-se na próxima semana e o do gasóleo subir 4,5 cêntimos, segundo as previsões da Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (Anarec) cedidas à Lusa.

Com base nos atuais valores da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), e tendo em conta as previsões das variações com os valores do fecho do mercado na quinta-feira, o preço médio da gasolina simples 95 deverá situar-se nos 1,928 euros por litro a partir de segunda-feira, enquanto o gasóleo simples poderá atingir os 1,905 euros por litro.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A média final só ficará fechada ao final do dia, podendo ainda registar alterações em função da evolução das cotações internacionais do petróleo, e o custo final na bomba poderá variar conforme o posto de abastecimento, a marca e a localização.

Segundo a portaria publicada hoje, “em face do aumento extraordinário do preço dos combustíveis decorrente do impacto da crise geopolítica e militar no Médio Oriente nos preços do petróleo e dos seus derivados” e face à incerteza, “com consequente impacto social e económico para as famílias e as empresas, foi decidido proceder a um desconto temporário e extraordinário do ISP”, quando o aumento de preço exceda, face à semana de 02 a 06 de março, um valor de 10 cêntimos.

Na prática, a medida corresponde “à devolução da receita fiscal adicional de IVA, através de uma redução temporária das taxas unitárias do ISP aplicáveis, no continente, à gasolina sem chumbo e ao gasóleo rodoviário”, esclarece o mesmo documento.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Combustíveis ISP Impostos Gasolina Gasóleo
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Governo aumenta desconto do imposto sobre o gasóleo e a gasolina

Há 44 min

Torres Vedras: começou a abusar da irmã quando tinha 13 anos e só parou aos 24. Vítima fez queixa à mãe e suspeito foi detido

Há 52 min

Cinco manifestantes detidos no dia da greve geral saem em liberdade

Há 2h e 46min

Homem procurado em Israel por desvio de fundos apanhado no aeroporto de Lisboa

Hoje às 15:43
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Jovem de 16 anos baleado nas Festas de Tires

Hoje às 06:46

"Vou revelar um grande segredo militar de Estado": Putin explica por que lançou um míssil Oreshnik contra a Ucrânia

Hoje às 09:15

Ambulâncias, carrinhas dos correios ou carrinhas de pão: é desta forma que a Rússia está a transportar combustível para a frente de combate

Hoje às 08:35

Governo esclarece: areal das praias é livre mas há duas exceções

Hoje às 14:56

Porque estão centenas de "bruxas modernas" a viajar para um antigo templo na Turquia?

Ontem às 17:00

Ucrânia exibiu ao mundo o seu novo lançador de drones. Quatro dias depois, a Rússia destruiu-o

Hoje às 09:55

SpaceX avaliada em 1,5 biliões de euros na entrada em bolsa. E Elon Musk está muito perto de ser o primeiro bilionário do mundo

Ontem às 12:23

Ator James Handy morto à facada em Los Angeles

Hoje às 09:23

Estudante americano discute com a mãe no Japão por ela usar tanto o ChatGPT - vai espairecer e acaba desaparecido. Família implora pelo regresso do filho

Ontem às 18:05

Astronautas podem voltar à Estação Espacial Internacional após ordem de emergência

Hoje às 15:08

Como um condutor "nervoso" com "vários artigos em ouro" permitiu à GNR apanhar autor de burla no Montijo

30 mai, 09:51

Manhã explosiva no mar: drones voltam a atacar território da NATO e Ucrânia lança várias operações na Rússia

Hoje às 12:28