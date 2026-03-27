Governo aprova apoios de 150 milhões de euros por mês na área dos combustíveis

Agência Lusa , AG
Há 1h e 11min
Combustíveis (Getty Images)

Luís Montenegro destaca importância de manter o equilíbrio financeiro

O Governo aprovou esta sexta-feira medidas para fazer face ao aumento dos combustíveis devido à guerra no Médio Oriente com um custo de cerca de 150 milhões de euros por mês, anunciou o primeiro-ministro.

Luís Montenegro falava no final da reunião semanal do Conselho de Ministros.

“Ao todo, as medidas que estamos a tomar significam cerca de 150 milhões de euros por mês de apoio na área dos combustíveis. O equilíbrio financeiro que tem norteado a nossa política dá-nos melhores condições para também podermos enfrentar as adversidades”, defendeu.

Além da manutenção do desconto no ISP, em vigor desde 9 de março, o Governo aprovou novos apoios para vigorarem durante três meses, entre 1 de abril e 30 de junho, para o gasóleo profissional utilizado pelos transportes de mercadorias, um apoio extraordinário aos setores agrícola, florestal, das pescas e aquicultura, apoios às associações humanitárias de bombeiros e às empresas de táxis e um pagamento único às Instituições Particulares de Solidariedade Social.

Montenegro salientou que é “fundamental gerir com equilíbrio, com responsabilidade e com prudência” estes apoios, uma vez que não se sabe o impacto e a duração da guerra no Médio Oriente.

“Não desequilibrar as contas públicas, para não deitarmos fora o nosso esforço coletivo de anos”, apelou.

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