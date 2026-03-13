Gasóleo deve subir 10 cêntimos e gasolina 10,3 cêntimos na próxima semana

CNN Portugal , AM com Lusa
Há 1h e 18min
Combustíveis (Getty Images)

Este aumento acontece num contexto de forte tensão geopolítica no Médio Oriente

Os preços dos combustíveis em Portugal vão continuar a subir na próxima semana, com o gasóleo simples a aumentar cerca de 10 cêntimos por litro e a gasolina 95 a subir 10,3 cêntimos, segundo a ANAREC. 

Mais cedo, esta sexta-feira, o vice-presidente da ANAREC, José Rodrigues, em declarações no Diário da Manhã da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), calculava que os preços subissem 7,5 cêntimos no gasóleo e 8 cêntimos na gasolina".

Também a ACP estimava uma subida de 10 cêntimos em ambos os combustíveis.

Este aumento acontece num contexto de forte tensão geopolítica no Médio Oriente, com os preços do petróleo pressionados pelo encerramento do estreito de Ormuz e pela volatilidade dos mercados internacionais.

Com base nos valores atuais da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) e nos aumentos divulgados à Lusa pela Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis ANAREC tendo em conta os valores da abertura do mercado, a partir de segunda-feira, o preço médio da gasolina simples 95 deverá situar-se nos 1,883 euros por litro, enquanto o gasóleo simples poderá atingir os 1,937 euros por litro.

A média final só ficará fechada ao final do dia, podendo ainda registar alterações em função da evolução das cotações internacionais do petróleo, e o custo final na bomba poderá variar conforme o posto de abastecimento, a marca e a localização.

O aumento ocorre após o fecho do petróleo de quinta-feira em Londres, com o barril de Brent para entrega em maio a subir mais de 9% para 100,46 dólares, o valor mais alto desde 2022, impulsionado pelas declarações do Irão sobre o encerramento do estreito de Ormuz. O preço fechou 9,22% acima do do dia anterior, quando o Brent registou 91,98 dólares.

Temas: Combustíveis Gasolina Gasóleo Preço dos combustíveis Preço do gasóleo

Dinheiro

Gasóleo deve subir 10 cêntimos e gasolina 10,3 cêntimos na próxima semana

Há 1h e 18min

Telecomunicações resistem aos conflitos. Inflação ainda não chegou às operadoras, preços mantêm-se e até há descidas

Hoje às 08:00
06:29

Libertação de parte das reservas de petróleo "não é suficiente - 400 milhões de barris dão para uma semana de produção a nível mundial"

Ontem às 22:36

Um único herdeiro poderá pedir venda de imóvel sem acordo familiar, prevê nova lei do Governo

Ontem às 07:13
Mais Dinheiro

Mais Lidas

Porque a Arábia Saudita, os Emirados ou o Bahrein recusam entrar na guerra com o Irão

Ontem às 12:51

Um único herdeiro poderá pedir venda de imóvel sem acordo familiar, prevê nova lei do Governo

Ontem às 07:13

"Este Governo acabou com o arrendamento forçado" e agora cria "a venda forçada" de casas - "não faz sentido"

Ontem às 21:10

Caças chineses deixaram de voar à volta de Taiwan de repente e ninguém parece saber porquê

Ontem às 08:53

Fim de uma era: abusos que duraram anos acabam na demissão do chef de um dos melhores restaurantes de sempre

Ontem às 11:14

Avião de reabastecimento norte-americano despenha-se no Iraque

Ontem às 22:13

Os super-ricos encontraram uma forma rápida (e muito cara) de fugir do Médio Oriente

Ontem às 08:41

Ginecologista gerou dezenas de filhos com próprio sémen em tratamentos de fertilidade

11 mar, 05:57

"Estou muito emocionado com isto tudo". Nuno Markl regressa à Rádio Comercial em dia de aniversário

Ontem às 09:42
opinião
Miguel Sousa Tavares

Miguel Sousa Tavares desconfia de que "Trump nem saberá onde fica o Irão" e antecipa que assistiremos a um TACO

Hoje às 00:10

Resultado final: Estugarda 1-2 FC Porto

Ontem às 17:06

"A Europa paga pela eletricidade quase o dobro do que se paga nos EUA e o triplo do que se paga na China. Isto é fatal"

Hoje às 07:00