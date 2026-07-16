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ERSE confirma pedido do Ministério do Ambiente e diz acompanhar "de forma permanente" preços dos combustíveis

Agência Lusa , JS
Há 42 min
Uma pessoa abastece um veículo num posto de gasolina em Alexandria, Virgínia, no dia 9 de março. (Aashish Kiphayet/NurPhoto/AP)
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Entidade garante que "caso os dados revelem indícios de funcionamento irregular do mercado que justifiquem diligências adicionais, a ERSE atuará nos termos das suas competências e dentro do quadro legal em vigor"

 A ERSE confirmou ter recebido na quarta-feira a carta da ministra do Ambiente e Energia a pedir um estudo detalhado sobre os preços dos combustíveis, salientando que acompanha permanentemente a sua formação e evolução.

Em causa está uma carta enviada por Maria da Graça Carvalho ao presidente da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), noticiada esta quinta-feira pelo Jornal de Notícias e a que a Lusa também teve acesso, na qual pede um estudo sobre o impacto das variações do petróleo nos preços dos combustíveis.

Em resposta à Lusa, a ERSE precisou que “recebeu ontem, dia 15 de julho de 2026, um pedido do Gabinete da Senhora Ministra do Ambiente e Energia para proceder à realização de um estudo detalhado sobre os preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento”.

Na missiva, a ministra refere que, nos últimos meses, as cotações internacionais do petróleo e dos produtos refinados, designadamente do gasóleo, registaram uma trajetória descendente, refletida em “variações negativas consecutivas” do preço eficiente calculado semanalmente pela ERSE.

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Maria da Graça Carvalho sustenta, contudo, que os preços médios de venda ao público praticados nos postos têm permanecido acima do preço eficiente e aponta a perceção dos consumidores de que os operadores repercutem mais rapidamente as subidas das cotações internacionais do que as descidas.

A ministra pede, por isso, um estudo que determine se os preços dos combustíveis rodoviários praticados em Portugal têm acompanhado a recente descida das cotações do petróleo, do gasóleo e da gasolina nos mercados de referência.

Na resposta à Lusa, o regulador salientou que, no âmbito das suas competências de regulação e supervisão do Sistema Petrolífero Nacional, acompanha “de forma permanente” a formação e a evolução dos preços dos combustíveis rodoviários.

Esse acompanhamento é feito, designadamente, através do relatório semanal de supervisão, no qual são comparados os preços de pórtico, os preços com descontos e o preço eficiente calculado pela ERSE.

O regulador liderado por Pedro Verdelho salienta que “a atividade de supervisão não se limita à observação de desvios pontuais entre estes preços. Abrange igualmente a análise do grau de concentração dos mercados grossista e retalhista, da diferenciação das ofertas e das políticas de descontos, bem como da rapidez e da intensidade com que os preços de venda respondem à evolução das cotações internacionais”.

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“Caso os dados revelem indícios de funcionamento irregular do mercado que justifiquem diligências adicionais, a ERSE atuará nos termos das suas competências e dentro do quadro legal em vigor”, afirmou.

A entidade acrescentou que o estudo solicitado “terá na sua base diversa informação que a ERSE recolhe e analisa continuamente no âmbito da sua atividade de supervisão”.

A ministra deu à ERSE um prazo de 20 dias úteis para remeter os elementos solicitados, entre os quais a análise a comparar, num horizonte mínimo de 24 meses, a evolução das cotações internacionais relevantes, do preço eficiente e dos preços médios de venda ao público no mercado nacional.

Outro dos pontos solicitados é uma explicação detalhada, em linguagem acessível, do processo de formação do preço dos combustíveis rodoviários, com a desagregação das componentes relacionadas com cotações e frete, incorporação de biocombustíveis, logística, reservas, margem de retalho e carga fiscal.

Caso a ERSE conclua que estão reunidos os pressupostos económicos previstos na lei, a ministra pede ao regulador que pondere apresentar uma proposta de fixação excecional de margens máximas em qualquer uma das componentes comerciais que formam o preço de venda ao público.

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A ERSE destacou ainda o comparador disponibilizado no seu ‘site’, que apresenta preços médios de mercado em tempo real para combustíveis rodoviários e gás engarrafado, bem como uma funcionalidade com os 10 preços mais baixos.

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Temas: Combustíveis Gasolina Gasóleo Ministério do ambiente e da energia Erse
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