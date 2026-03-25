Combustíveis: abastecer em bombas “low cost” pode poupar até 22 euros por depósito

CNN Portugal , AM
Há 1h e 32min
Combustíveis (Getty Images)

REVISTA DE IMPRENSA | As redes de baixo custo, como Intermarché, Auchan, Petroprix ou Plenergy, destacam-se pelo preço mais baixo

Abastecer o carro em postos de combustível “low cost” pode permitir uma poupança de até 22 euros num depósito de 50 litros, num contexto de subida dos preços motivada pela tensão no Médio Oriente.

De acordo com o Jornal de Notícias, que cita dados da Direção-Geral de Energia e Geologia, a diferença entre combustíveis pode ultrapassar os 22 euros, dependendo do posto escolhido. Em Matosinhos, por exemplo, um depósito pode custar cerca de 88 euros numa bomba “low cost”, enquanto numa estação de marca ultrapassa os 110 euros.

As redes de baixo custo, como Intermarché, Auchan, Petroprix ou Plenergy, destacam-se pelo preço mais baixo, sem necessidade de cartões ou campanhas. Ainda assim, especialistas sublinham que a qualidade do combustível é equivalente, já que todos têm origem nas mesmas refinarias, diferindo apenas nos aditivos adicionados pelas grandes marcas.

O preço mais reduzido explica-se também por um modelo de negócio com menos custos operacionais, sem serviços adicionais.

Apesar disso, os descontos e programas de fidelização das marcas tradicionais podem reduzir a diferença. Em alguns casos, campanhas associadas a supermercados permitem aproximar os preços ou até superá-los.

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