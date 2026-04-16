Previsão aponta para grande descida no preço do gasóleo. Gasolina também deve descer

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Os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento

Os preços dos combustíveis vão descer na próxima semana, segundo dados provisórios divulgados pela Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC).

Segundo as previsões, o gasóleo vai descer 10 cêntimos por litro, enquanto a gasolina vai descer 1,5 cêntimos por litro.

Os preços finais também resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras.

Os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.