Previsão aponta para grande descida no preço do gasóleo. Gasolina também deve descer

CNN Portugal
Há 59 min
Combustíveis (Getty Images)

Os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento

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Os preços dos combustíveis vão descer na próxima semana, segundo dados provisórios divulgados pela Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC).

Segundo as previsões, o gasóleo vai descer 10 cêntimos por litro, enquanto a gasolina vai descer 1,5 cêntimos por litro.

Os preços finais também resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras.

Os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.

Temas: Combustíveis Gasóleo Gasolina ANAREC Preço dos combustíveis
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