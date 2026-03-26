"Há mais produto do que se pensava": analista prevê descida até 10 cêntimos nos combustíveis em Portugal na próxima semana

E a descida, a verificar-se desta maneira, será maior no gasóleo que na gasolina
Depois de Mafalda Trigo, vice-presidente da Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC), ter garantido quarta-feira à CNN Portugal que "esta semana ainda estava muito incerta" ao nível das mexidas no preço dos combustíveis, Ricardo Ricardo Marques, analista de mercados IMF - Informação de Mercados Financeiros, antecipa quebras de 10 cêntimos no preço do gasóleo e 5 cêntimos na gasolina.
A previsões provisórias da ANAREC davam conta que o gasóleo ainda devia subir 1 cêntimo na segunda-feira e que o preço da gasolina iria ficar 2,5 cêntimos mais barato, mas Ricardo Marques defende que, "tendo em conta os preços que estão a ser praticados no mercado europeu para os produtos e comparando com a sexta-feira passada", o corte no preço dos combustíveis em território nacional deve ser bastante superior, sobretudo no gasóleo, ao que anteriormente havia sido previsto.
O analista de mercados explica que esta diminuição do preço não é exclusivamente motivada pela queda abrupta do preço do barril de Brent na segunda-feira passada depois das palavra de Trump na Truth Social, mas que se prende com "uma série de circunstâncias" que foram ocorrendo ao longo da semana. A título de exemplo, Ricardo Marques destaca a subida dos stocks de gasóleo nas reservas dos EUA, "quando se esperava que houvesse uma queda". "Isto significa que há mais produto do que se pensava", explica o especialista.
Na segunda-feira, os mercados reagiram às palavras de Donald Trump e o preço do Brent fechou a sessão em bolsa nos 99,9 dólares por barril, mas, na terça, o preço de fecho já estava nos 104,4 dólares; na quarta, o preço de fecho ficou nos 102,32 dólares e esta quinta-feira pelas 12:00, cada barril de brent estava a ser negociado a 107,5 dólares.
No entanto, é de realçar que estes valores são meras previsões. Isto porque, para definir as variações dos preços dos combustíveis em território nacional, é feita uma ponderação tendo por base a média dos valores de fecho de sessão do Brent da semana anterior. Ou seja, o valor só poderá ser fixado com exatidão na sexta-feira depois do fecho dos mercados.
Além disso, o preço do gasóleo e da gasolina não se prende exclusivamente com o valoração do barril de Brent. Os dois combustíveis são produtos refinados, podem ficar mais caros ou mais baratos também consoante a maior ou menor disponibilidade de aditivos e derivados e, ainda, estão dependentes do aumento ou diminuição da procura e da oferta em determinado momento.
Na véspera do ataque dos EUA contra o Irão, de acordo com a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), um litro de gasóleo custava 1,599€ e o da gasolina estava nos 1,684€. Passados 22 dias, até à última variação do preço dos combustíveis na sexta-feira, o gasóleo está 43 cêntimos por litro mais caro, enquanto a gasolina sofreu um aumento de 23 cêntimos. Estes valores já refletem o desconto no ISP que tem vindo a ser feito pelo Governo a cada aumento.
Quanto ao Brent, no dia 27 de fevereiro, antes do ataque ao Irão, o preço do barril rondava os 73 dólares, sendo que esta quinta-feira estava a ser negociado acima dos 100 dólares. Pelo meio houve várias flutuações, em grande parte provocadas essencialmente por declarações de Donald Trump, que tendem a ter um impacto quase imediato nos mercados.
Ao longo de mais de três semanas, o preço do barril de Brent teve dois picos, nos dias 9 e 19 de março, em que chegou a ser negociado por 119,50 e 119,13 dólares, respetivamente. Do outro lado do espectro, o valor mais baixo a que o Brent esteve a ser negociado nas últimas duas semanas ocorreu esta segunda-feira, 23 de março, precisamente depois de declarações do presidente dos EUA, com o barril a atingir 97,89 dólares.
Na primeira semana após o ataque dos EUA, o preço do Brent subiu, em média, 17,5% em comparação com a média da semana anterior (83,8 dólares). Nos sete dia seguintes, entre 9 e 13 março, a subida foi de 15,1% em média (96,4 dólares) e, entre 16 e 20 de março, o aumento foi de 10,3% (106,3 dólares).
Por sua vez, os combustíveis em Portugal aumentaram 4,2% na gasolina e 11,1% no gasóleo a 9 de março, o que corresponde a aumentos de 7 cêntimos e 18,2 cêntimos, respetivamente. Na segunda-feira seguinte, 16 de março, as subidas foram de 3,9% e 4,3%, mais 7 cêntimos na gasolina e 7,9 cêntimos no gasóleo. E, por fim, na última segunda-feira houve acréscimos de 3,5% e 6,2%, equivalentes a 7,3 cêntimos na gasolina e 13,8 cêntimos no gasóleo. Os últimos dados disponibilizados pela DGEG são referentes a terça-feira, 24 de março, e mostram que os portugueses estavam a pagar, em média, 1,93 euros por um litro de gasolina e 2,065 euros pela mesma quantidade de gasóleo.
Em Portugal, encher um depósito de 50 litros custa agora 96,5 euros tratando-se de gasolina e 103,25 euros no caso do gasóleo. Só em IVA, o Estado está a arrecadar 22,2 euros e 23,75 euros por cada um destes depósitos atestados.