"Há mais produto do que se pensava": analista prevê descida até 10 cêntimos nos combustíveis em Portugal na próxima semana

Nuno Mandeiro
Há 1h e 26min
GIF PETRÓLEO SEM FAÇA SCROLL

E a descida, a verificar-se desta maneira, será maior no gasóleo que na gasolina

Depois de Mafalda Trigo, vice-presidente da Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC), ter garantido quarta-feira à CNN Portugal que "esta semana ainda estava muito incerta" ao nível das mexidas no preço dos combustíveis, Ricardo Ricardo Marques, analista de mercados IMF - Informação de Mercados Financeiros, antecipa quebras de 10 cêntimos no preço do gasóleo e 5 cêntimos na gasolina.

A previsões provisórias da ANAREC davam conta que o gasóleo ainda devia subir 1 cêntimo na segunda-feira e que o preço da gasolina iria ficar 2,5 cêntimos mais barato, mas Ricardo Marques defende que, "tendo em conta os preços que estão a ser praticados no mercado europeu para os produtos e comparando com a sexta-feira passada", o corte no preço dos combustíveis em território nacional deve ser bastante superior, sobretudo no gasóleo, ao que anteriormente havia sido previsto.

O analista de mercados explica que esta diminuição do preço não é exclusivamente motivada pela queda abrupta do preço do barril de Brent na segunda-feira passada depois das palavra de Trump na Truth Social, mas que se prende com "uma série de circunstâncias" que foram ocorrendo ao longo da semana. A título de exemplo, Ricardo Marques destaca a subida dos stocks de gasóleo nas reservas dos EUA, "quando se esperava que houvesse uma queda". "Isto significa que há mais produto do que se pensava", explica o especialista.

Na segunda-feira, os mercados reagiram às palavras de Donald Trump e o preço do Brent fechou a sessão em bolsa nos 99,9 dólares por barril, mas, na terça, o preço de fecho já estava nos 104,4 dólares; na quarta, o preço de fecho ficou nos 102,32 dólares e esta quinta-feira pelas 12:00, cada barril de brent estava a ser negociado a 107,5 dólares.

 

MERCADOS
PETRÓLEO BRENT ($/barril)
NOTA em baixo estão disponíveis os dados até à hora de publicação deste artigo
HORAPREÇOVAR. HORA
26 DE MARÇO
14:00
107.19
FACE A 24H ANTES: +6.71
FACE A 48H ANTES: +4.73
FACE A 72H ANTES: +6.10
FACE AO PICO DA SEMANA:-6.43
↑ +1.11
13:00
106.08
FACE A 24H ANTES: +5.84
FACE A 48H ANTES: +2.82
FACE A 72H ANTES: +5.30
FACE AO PICO DA SEMANA:-7.54
↓ -1.48
12:00
107.56
FACE A 24H ANTES: +7.72
FACE A 48H ANTES: +4.65
FACE A 72H ANTES: +6.49
FACE AO PICO DA SEMANA:-6.06
↑ +0.03
11:00
107.53
FACE A 24H ANTES: +9.10
FACE A 48H ANTES: +5.25
FACE A 72H ANTES: -5.88
FACE AO PICO DA SEMANA:-6.09
↑ +1.44
10:00
106.09
FACE A 24H ANTES: +7.87
FACE A 48H ANTES: +4.66
FACE A 72H ANTES: -6.69
FACE AO PICO DA SEMANA:-7.53
↓ -0.04
09:00
106.13
FACE A 24H ANTES: +6.95
FACE A 48H ANTES: +4.49
FACE A 72H ANTES: -7.08
FACE AO PICO DA SEMANA:-7.49
↑ +0.22
08:00
105.91
FACE A 24H ANTES: +7.00
FACE A 48H ANTES: +4.31
FACE A 72H ANTES: -7.50
FACE AO PICO DA SEMANA:-7.71
↑ +1.05
07:00
104.86
FACE A 24H ANTES: +5.65
FACE A 48H ANTES: +3.88
FACE A 72H ANTES: -8.76
FACE AO PICO DA SEMANA:-8.76
↑ +0.48
06:00
104.38
FACE A 24H ANTES: +4.15
FACE A 48H ANTES: +1.80
FACE A 72H ANTES: -9.06
FACE AO PICO DA SEMANA:-9.24
↓ -0.17
05:00
104.55
FACE A 24H ANTES: +4.19
FACE A 48H ANTES: +1.27
FACE A 72H ANTES: -7.74
FACE AO PICO DA SEMANA:-9.07
↑ +0.42
04:00
104.13
FACE A 24H ANTES: +5.10
FACE A 48H ANTES: +0.38
FACE A 72H ANTES: -8.54
FACE AO PICO DA SEMANA:-9.49
↑ +0.24
03:00
103.89
FACE A 24H ANTES: +4.12
FACE A 48H ANTES: -0.10
FACE A 72H ANTES: -9.00
FACE AO PICO DA SEMANA:-9.73
0
02:00
103.89
FACE A 24H ANTES: +4.32
FACE A 48H ANTES: +0.16
FACE A 72H ANTES: -8.94
FACE AO PICO DA SEMANA:-9.73
↑ +0.81
01:00
103.08
FACE A 24H ANTES: +5.19
FACE A 48H ANTES: -0.25
FACE A 72H ANTES: -8.87
FACE AO PICO DA SEMANA:-10.54
↓ -0.09
00:00
103.17
FACE A 24H ANTES: +4.73
FACE A 48H ANTES: +1.36
FACE A 72H ANTES: -8.17
FACE AO PICO DA SEMANA:-10.45
↑ +0.27
25 DE MARÇO (carregue aqui para expandir)
23:00
102.90
FACE A 24H ANTES: +2.64
FACE A 48H ANTES: +2.21
FACE AO PICO DA SEMANA:-10.72
↑ +0.05
22:00
102.85
FACE A 24H ANTES: +2.83
FACE A 48H ANTES: +2.42
FACE AO PICO DA SEMANA:-10.77
↑ +2.75
21:00
100.10
FACE A 24H ANTES: +0.83
FACE A 48H ANTES: +0.60
FACE AO PICO DA SEMANA:-13.52
↓ -3.03
20:00
103.13
FACE A 24H ANTES: -0.54
FACE A 48H ANTES: +2.77
FACE AO PICO DA SEMANA:-10.49
↑ +0.39
19:00
102.74
FACE A 24H ANTES: -0.80
FACE A 48H ANTES: +2.92
FACE AO PICO DA SEMANA:-10.88
↑ +0.66
18:00
102.08
FACE A 24H ANTES: -1.90
FACE A 48H ANTES: +3.21
FACE AO PICO DA SEMANA:-11.54
↑ +0.04
17:00
102.04
FACE A 24H ANTES: -1.50
FACE A 48H ANTES: +1.81
FACE AO PICO DA SEMANA:-11.58
↑ +0.69
16:00
101.35
FACE A 24H ANTES: -2.77
FACE A 48H ANTES: +0.14
FACE AO PICO DA SEMANA:-12.27
↓ -0.49
15:00
101.84
FACE A 24H ANTES: -2.07
FACE A 48H ANTES: -0.55
FACE AO PICO DA SEMANA:-11.78
↑ +1.36
14:00
100.48
FACE A 24H ANTES: -1.98
FACE A 48H ANTES: -0.61
FACE AO PICO DA SEMANA:-13.14
↑ +0.24
13:00
100.24
FACE A 24H ANTES: -3.02
FACE A 48H ANTES: -0.54
FACE AO PICO DA SEMANA:-13.38
↑ +0.40
12:00
99.84
FACE A 24H ANTES: -3.07
FACE A 48H ANTES: -1.23
FACE AO PICO DA SEMANA:-13.78
↑ +1.41
11:00
98.43
FACE A 24H ANTES: -3.85
FACE A 48H ANTES: -7.18
FACE AO PICO DA SEMANA:-15.19
↑ +0.21
10:00
98.22
FACE A 24H ANTES: -3.21
FACE A 48H ANTES: -14.56
FACE AO PICO DA SEMANA:-15.40
↓ -0.96
09:00
99.18
FACE A 24H ANTES: -2.46
FACE A 48H ANTES: -14.03
FACE AO PICO DA SEMANA:-14.44
↑ +0.27
08:00
98.91
FACE A 24H ANTES: -2.69
FACE A 48H ANTES: -14.50
FACE AO PICO DA SEMANA:-14.71
↓ -0.30
07:00
99.21
FACE A 24H ANTES: -1.77
FACE A 48H ANTES: -14.41
FACE AO PICO DA SEMANA:-14.41
↓ -1.02
06:00
100.23
FACE A 24H ANTES: -2.35
FACE A 48H ANTES: -13.21
FACE AO PICO DA SEMANA:-13.39
↓ -0.13
05:00
100.36
FACE A 24H ANTES: -2.92
FACE A 48H ANTES: -11.93
FACE AO PICO DA SEMANA:-13.26
↑ +1.33
04:00
99.03
FACE A 24H ANTES: -4.72
FACE A 48H ANTES: -13.64
FACE AO PICO DA SEMANA:-14.59
↓ -0.74
03:00
99.77
FACE A 24H ANTES: -4.22
FACE A 48H ANTES: -13.12
FACE AO PICO DA SEMANA:-13.85
↑ +0.20
02:00
99.57
FACE A 24H ANTES: -4.16
FACE A 48H ANTES: -13.26
FACE AO PICO DA SEMANA:-14.05
↑ +1.68
01:00
97.89
MÍNIMO da semana
FACE A 24H ANTES: -5.44
FACE A 48H ANTES: -14.06
FACE AO PICO DA SEMANA:-15.73
↓ -0.55
00:00
98.44
FACE A 24H ANTES: -3.37
FACE A 48H ANTES: -12.90
FACE AO PICO DA SEMANA:-15.18
↓ -1.82
24 DE MARÇO (carregue aqui para expandir)
23:00
100.26
FACE A 24H ANTES: -0.43
FACE AO PICO DA SEMANA:-13.36
↑ +0.24
22:00
100.02
FACE A 24H ANTES: -0.41
FACE AO PICO DA SEMANA:-13.60
↑ +0.75
21:00
99.27
FACE A 24H ANTES: -0.23
FACE AO PICO DA SEMANA:-14.35
↓ -4.40
20:00
103.67
FACE A 24H ANTES: +3.31
FACE AO PICO DA SEMANA:-9.95
↑ +0.13
19:00
103.54
FACE A 24H ANTES: +3.72
FACE AO PICO DA SEMANA:-10.08
↓ -0.44
18:00
103.98
FACE A 24H ANTES: +5.11
FACE AO PICO DA SEMANA:-9.64
↑ +0.44
17:00
103.54
FACE A 24H ANTES: +3.31
FACE AO PICO DA SEMANA:-10.08
↓ -0.58
16:00
104.12
FACE A 24H ANTES: +2.91
FACE AO PICO DA SEMANA:-9.50
↑ +0.21
15:00
103.91
FACE A 24H ANTES: +1.52
FACE AO PICO DA SEMANA:-9.71
↑ +1.45
14:00
102.46
FACE A 24H ANTES: +1.37
FACE AO PICO DA SEMANA:-11.16
↓ -0.80
13:00
103.26
FACE A 24H ANTES: +2.48
FACE AO PICO DA SEMANA:-10.36
↑ +0.35
12:00
102.91
FACE A 24H ANTES: +1.84
FACE AO PICO DA SEMANA:-10.71
↑ +0.63
11:00
102.28
FACE A 24H ANTES: -3.33
FACE AO PICO DA SEMANA:-11.34
↑ +0.85
10:00
101.43
FACE A 24H ANTES: -11.35
FACE AO PICO DA SEMANA:-12.19
↓ -0.21
09:00
101.64
FACE A 24H ANTES: -11.57
FACE AO PICO DA SEMANA:-11.98
↑ +0.04
08:00
101.60
FACE A 24H ANTES: -11.81
FACE AO PICO DA SEMANA:-12.02
↑ +0.62
07:00
100.98
FACE A 24H ANTES: -12.64
FACE AO PICO DA SEMANA:-12.64
↓ -1.60
06:00
102.58
FACE A 24H ANTES: -10.86
FACE AO PICO DA SEMANA:-11.04
↓ -0.70
05:00
103.28
FACE A 24H ANTES: -9.01
FACE AO PICO DA SEMANA:-10.34
↓ -0.47
04:00
103.75
FACE A 24H ANTES: -8.92
FACE AO PICO DA SEMANA:-9.87
↓ -0.24
03:00
103.99
FACE A 24H ANTES: -8.90
FACE AO PICO DA SEMANA:-9.63
↑ +0.26
02:00
103.73
FACE A 24H ANTES: -9.10
FACE AO PICO DA SEMANA:-9.89
↑ +0.40
01:00
103.33
FACE A 24H ANTES: -8.62
FACE AO PICO DA SEMANA:-10.29
↑ +1.52
00:00
101.81
FACE A 24H ANTES: -9.53
FACE AO PICO DA SEMANA:-11.81
↑ +1.12
23 DE MARÇO (carregue aqui para expandir)
23:00
100.69
↑ +0.26
22:00
100.43
↑ +0.93
21:00
99.50
↓ -0.86
20:00
100.36
↑ +0.54
19:00
99.82
↑ +0.95
18:00
98.87
↓ -1.36
17:00
100.23
↓ -0.98
16:00
101.21
↓ -1.18
15:00
102.39
↑ +1.30
14:00
101.09
↑ +0.31
13:00
100.78
↓ -0.29
12:00
101.07
↓ -4.54
11:00
105.61
DECLARAÇÃO DE Trump
↓ -7.17
10:00
112.78
↓ -0.43
09:00
113.21
↓ -0.20
08:00
113.41
↓ -0.21
07:00
113.62
PICO DA SEMANA
↑ +0.18
06:00
113.44
↑ +1.15
05:00
112.29
↓ -0.38
04:00
112.67
↓ -0.22
03:00
112.89
↑ +0.06
02:00
112.83
↑ +0.88
01:00
111.95
↑ +0.61
00:00
111.34
0

No entanto, é de realçar que estes valores são meras previsões. Isto porque, para definir as variações dos preços dos combustíveis em território nacional, é feita uma ponderação tendo por base a média dos valores de fecho de sessão do Brent da semana anterior. Ou seja, o valor só poderá ser fixado com exatidão na sexta-feira depois do fecho dos mercados.

Além disso, o preço do gasóleo e da gasolina não se prende exclusivamente com o valoração do barril de Brent. Os dois combustíveis são produtos refinados, podem ficar mais caros ou mais baratos também consoante a maior ou menor disponibilidade de aditivos e derivados e, ainda, estão dependentes do aumento ou diminuição da procura e da oferta em determinado momento.

Na véspera do ataque dos EUA contra o Irão, de acordo com a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), um litro de gasóleo custava 1,599€ e o da gasolina estava nos 1,684€. Passados 22 dias, até à última variação do preço dos combustíveis na sexta-feira, o gasóleo está 43 cêntimos por litro mais caro, enquanto a gasolina sofreu um aumento de 23 cêntimos. Estes valores já refletem o desconto no ISP que tem vindo a ser feito pelo Governo a cada aumento.

PODCAST fúria épica
OUÇA E subcreva (DIÁRIO E GRATUITO)
Spotify
Apple Podcasts
UM PODCAST CNN PORTUGAL

Quanto ao Brent, no dia 27 de fevereiro, antes do ataque ao Irão, o preço do barril rondava os 73 dólares, sendo que esta quinta-feira estava a ser negociado acima dos 100 dólares. Pelo meio houve várias flutuações, em grande parte provocadas essencialmente por declarações de Donald Trump, que tendem a ter um impacto quase imediato nos mercados.

Ao longo de mais de três semanas, o preço do barril de Brent teve dois picos, nos dias 9 e 19 de março, em que chegou a ser negociado por 119,50 e 119,13 dólares, respetivamente. Do outro lado do espectro, o valor mais baixo a que o Brent esteve a ser negociado nas últimas duas semanas ocorreu esta segunda-feira, 23 de março, precisamente depois de declarações do presidente dos EUA, com o barril a atingir 97,89 dólares.

Na primeira semana após o ataque dos EUA, o preço do Brent subiu, em média, 17,5% em comparação com a média da semana anterior (83,8 dólares). Nos sete dia seguintes, entre 9 e 13 março, a subida foi de 15,1% em média (96,4 dólares) e, entre 16 e 20 de março, o aumento foi de 10,3% (106,3 dólares). 

Por sua vez, os combustíveis em Portugal aumentaram 4,2% na gasolina e 11,1% no gasóleo a 9 de março, o que corresponde a aumentos de 7 cêntimos e 18,2 cêntimos, respetivamente. Na segunda-feira seguinte, 16 de março, as subidas foram de 3,9% e 4,3%, mais 7 cêntimos na gasolina e 7,9 cêntimos no gasóleo. E, por fim, na última segunda-feira houve acréscimos de 3,5% e 6,2%, equivalentes a 7,3 cêntimos na gasolina e 13,8 cêntimos no gasóleo. Os últimos dados disponibilizados pela DGEG são referentes a terça-feira, 24 de março, e mostram que os portugueses estavam a pagar, em média, 1,93 euros por um litro de gasolina e 2,065 euros pela mesma quantidade de gasóleo.

Em Portugal, encher um depósito de 50 litros custa agora 96,5 euros tratando-se de gasolina e 103,25 euros no caso do gasóleo. Só em IVA, o Estado está a arrecadar 22,2 euros e 23,75 euros por cada um destes depósitos atestados.

Temas: Combustíveis Gasóleo Gasolina Brent Petróleo

Relacionados

Subida galopante dos combustíveis abranda na próxima semana. Gasóleo deve aumentar muito pouco e gasolina até pode descer

ACP acusa Montenegro de "falta de liderança": “O Estado continua a arrecadar milhões [nos combustíveis] com o ISP e IVA”

Aumento dos combustíveis fez parar este mês 1.500 TVDE em Lisboa e no Porto

Combustíveis: abastecer em bombas “low cost” pode poupar até 22 euros por depósito

Contribuintes travam batalha contra o Fisco para recuperar 300 milhões por imposto "ilegal" nos combustíveis

Economia

"Há mais produto do que se pensava": analista prevê descida até 10 cêntimos nos combustíveis em Portugal na próxima semana

Há 1h e 26min
01:06

"Há mais produto do que se pensava" e por isso vêm aí descidas maiores no preço dos combustíveis

Hoje às 13:29

Lucraram mais de meio milhão: 18 detidos por utilização de cartões bancários falsos

Hoje às 13:14

Governo garante que excedente dá margem para responder às tempestades e à guerra

Hoje às 12:16
Mais Economia

Mais Lidas

Subida galopante dos combustíveis abranda na próxima semana. Gasóleo deve aumentar muito pouco e gasolina até pode descer

Hoje às 08:00

Filho ajudou a encontrar os corpos: francês mata namorada e ex-mulher depois de percorrer 1.100 quilómetros até Bragança

Hoje às 09:50

"Impasse não é favorável à Rússia". Como a Ucrânia está a "moer" a nova ofensiva russa

Hoje às 07:00

Vivem há anos nas casas, pagaram por isso e estão a ser despejados. Moradores suspeitam da venda dos seus apartamentos

Ontem às 07:00

Petróleo volta a atingir novo pico: preços hora a hora para seguir aqui

Há 1h e 22min

Habitação. Preços dispararam 140% e pouco mais de um terço da população tem acesso a casa "mediana"

Ontem às 12:25

"Nunca recebi no meu consultório um homem que se deitasse no divã e falasse 'estou destruído porque hoje deixei o meu bebé na creche'. Mas ouço isso toda a semana das mulheres"

21 mar, 22:00

Europa alertada para risco de escassez de combustível e energia já no próximo mês

Ontem às 16:45

Irão está a reforçar defesa da Ilha de Kharg: "Os iranianos são implacáveis. Farão tudo para infligir o máximo de baixas aos EUA"

Ontem às 23:47

"Portugal desenvolveu esta tecnologia ainda antes do início da guerra na Ucrânia". Eslováquia quer drones nacionais

24 mar, 22:05

Anos depois da ajuda na Ucrânia, a Rússia está a retribuir o favor ao Irão

Hoje às 08:55

Um morto em colisão entre camião e mota na Ponte 25 de Abril

Hoje às 08:51