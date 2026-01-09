Gasóleo desce, gasolina mantém-se igual. O preço dos combustíveis na próxima semana

CNN Portugal , AM
Ontem às 10:54
Combustíveis (Pexels)

 Gasóleo | -0,5 cêntimo

=  Gasolina | 0 cêntimos

Os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento

O preço do gasóleo vai descer 0,5 cêntimos a partir da próxima segunda-feira, enquanto o da gasolina vai manter-se, de acordo com o ACP.

Os preços finais também resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras. Os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.

Estes valores já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento dos preços dos combustíveis.

 

Temas: Combustíveis Gasóleo Gasolina

Economia

