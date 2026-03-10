Preço das botijas de gás pode subir já este mês

CNN Portugal , AM com Lusa
Há 38 min
Botijas de gás (EPA/Stephanie Lecocq)

REVISTA DE IMPRENSA | Gás natural deve aumentar em outubro

A escalada dos preços da energia provocada pela crise no Médio Oriente poderá levar a aumentos no preço das botijas de gás ainda nas próximas semanas em Portugal, enquanto o impacto no gás natural do mercado regulado só deverá chegar aos consumidores a partir de outubro.

Segundo a Associação Nacional dos Revendedores de Combustíveis citada pelo Jornal de Notícias, as marcas que comercializam garrafas de butano e propano deverão rever os preços, seguindo a tendência já registada nos combustíveis rodoviários. Em fevereiro, uma garrafa de butano de 13 quilos custava 34,12 euros e uma de propano de 11 quilos 32,52 euros.

Já as tarifas do gás natural regulado, definidas pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, mantêm-se em vigor até 30 de setembro, pelo que qualquer impacto direto da atual crise energética apenas deverá refletir-se no próximo ciclo tarifário, a partir de outubro.

O preço do gás natural abriu esta terça-feira com uma queda acentuada de mais de 15%, para 47 euros por megawatt-hora (MWh), depois de o Presidente norte-americano ter afirmado que a guerra com o Irão pode terminar em breve.

Às 08:15 de hoje (07:15 hora de Lisboa), o preço do gás natural para entrega num mês no mercado holandês TTF, uma referência na Europa, caiu 15,16% para 47,8 euros por megawatt-hora (MWh).

Na sessão anterior, o gás natural tinha fechado a subir 5,6%, embora tenha disparado até 30% na abertura, atingindo os 69 euros.

Os preços do gás subiram cerca de 70% desde que os Estados Unidos e Israel lançaram um ataque conjunto contra o Irão, a 28 de fevereiro.

O gás natural, tal como o petróleo, está a subir acentuadamente, no meio de receios de interrupções no fornecimento de energia como resultado do conflito no Médio Oriente.

Temas: Combustíveis Energia Gás Gás natural Botijas de gás

Empresas

Renault quer acelerar transição para veículos elétricos

Há 30 min

Preço das botijas de gás pode subir já este mês

Há 38 min

CTT investem 2 milhões e abrem centro operacional em Rio de Mouro

Ontem às 13:03

BES/GES. Ex-presidente do Novo Banco diz que "não havia espaço para pensar no passado"

Ontem às 12:55
Mais Empresas

Mais Lidas

Mais 20 cêntimos por litro é muito? Esqueça: gasóleo vai subir mais

Ontem às 09:09

Portugal não importa petróleo do Médio Oriente mas o preço dos combustíveis aumentou de forma "abrupta". Entenda as razões

Ontem às 14:12

Portugal sem sistema de defesa anti-míssil de médio e longo alcance

Ontem às 07:47

"Remoção de olhos e testículos, amputações, rotura de bexigas": duas pessoas furaram o bloqueio à internet no Irão e relatam acontecimentos "insuportáveis"

7 mar, 08:00

Wall Street começa a chamar a atenção para os "ecos" da pior crise do século

7 mar, 17:08

C-130 da Força Aérea com portugueses retidos no Qatar aterrou em Lisboa às 5:43

Ontem às 05:59

O Irão tem "dois motivos principais" para atacar os países vizinhos e há uma escalada que pode mudar tudo

8 mar, 07:00
opinião
Nuno Fonseca

O perigo à espreita quando desliza para a direita no seu Android - a ameaça ao Google Discover

8 mar, 16:28

Japão instala primeiro míssil de longo alcance desenvolvido no país

Ontem às 06:15

Aqui, os campistas dormem entre sepulturas sem nome: a história sombria por trás de uma ilha paradisíaca

8 mar, 17:00

Simulámos um ataque ao Irão com a IA usada pelo Pentágono e o resultado é "o pior de todos os cenários"

7 mar, 22:00

Eurodreams: conheça a chave desta segunda-feira

Ontem às 20:11