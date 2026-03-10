Preço das botijas de gás pode subir já este mês

Há 38 min

REVISTA DE IMPRENSA | Gás natural deve aumentar em outubro

A escalada dos preços da energia provocada pela crise no Médio Oriente poderá levar a aumentos no preço das botijas de gás ainda nas próximas semanas em Portugal, enquanto o impacto no gás natural do mercado regulado só deverá chegar aos consumidores a partir de outubro.

Segundo a Associação Nacional dos Revendedores de Combustíveis citada pelo Jornal de Notícias, as marcas que comercializam garrafas de butano e propano deverão rever os preços, seguindo a tendência já registada nos combustíveis rodoviários. Em fevereiro, uma garrafa de butano de 13 quilos custava 34,12 euros e uma de propano de 11 quilos 32,52 euros.

Já as tarifas do gás natural regulado, definidas pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, mantêm-se em vigor até 30 de setembro, pelo que qualquer impacto direto da atual crise energética apenas deverá refletir-se no próximo ciclo tarifário, a partir de outubro.

O preço do gás natural abriu esta terça-feira com uma queda acentuada de mais de 15%, para 47 euros por megawatt-hora (MWh), depois de o Presidente norte-americano ter afirmado que a guerra com o Irão pode terminar em breve.

Às 08:15 de hoje (07:15 hora de Lisboa), o preço do gás natural para entrega num mês no mercado holandês TTF, uma referência na Europa, caiu 15,16% para 47,8 euros por megawatt-hora (MWh).

Na sessão anterior, o gás natural tinha fechado a subir 5,6%, embora tenha disparado até 30% na abertura, atingindo os 69 euros.

Os preços do gás subiram cerca de 70% desde que os Estados Unidos e Israel lançaram um ataque conjunto contra o Irão, a 28 de fevereiro.

O gás natural, tal como o petróleo, está a subir acentuadamente, no meio de receios de interrupções no fornecimento de energia como resultado do conflito no Médio Oriente.