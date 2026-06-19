Combustíveis mais baratos para a semana. Gasóleo desce o dobro da gasolina

Os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento
Os combustíveis vão ficar mais baratos a partir de segunda-feira, com o gasóleo a descer 12 cêntimos e a gasolina a custar menos 6 cêntimos por litro, de acordo com o Automóvel Club de Portugal (ACP), e tal como antecipou a CNN Portugal.
Os preços finais também resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras.
Os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.