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Governo aprova apoio aos combustíveis para transportadores e pronto-socorro

Agência Lusa , TFR
Há 11 min
Combustíveis (Getty Images)

Ajuda aos combustíveis, paga de uma só vez, oscila entre 114 e 420 euros

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O Conselho de ministros aprovou esta quinta-feira um apoio temporário para os operadores de transportes de mercadorias, veículos pronto-socorro e produtores de cooperativas agrícolas para mitigar a subida dos custos de combustíveis devido à guerra no Médio Oriente.

“Foi aprovado um apoio financeiro temporário para os operadores de transportes de mercadorias, pronto-socorro e produtores de cooperativas agrícolas, que tem o objetivo de mitigar aumento de custos com combustíveis e Adblue”, afirmou o ministro da Presidência, Leitão Amaro, em conferência de imprensa, após a reunião do Conselho de Ministros.

Esta ajuda aos combustíveis, paga de uma só vez, oscila entre 114 e 420 euros em função da dimensão e do peso dos veículos.

Já no caso do Adblue, varia entre 4,20 e 37,80 euros, também em função da dimensão e peso.

Temas: Combustíveis apoio aos combustíveis transportadores Pronto-socorro Conflito Médio Oriente
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