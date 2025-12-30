Eurostar anuncia retoma do serviço ferroviário no túnel sob o Canal da Mancha - mas ainda persistem problemas

Agência Lusa , MJC
30 dez 2025, 16:30
Aviso de comboios cancelados na Gare du Nord, em Paris (Christophe Ena/AP)

A travessia do Canal está a ser assegurada alternadamente nos dois sentidos, com atrasos significativos, avisa a empresa Getlink

A companhia ferroviária Eurostar anunciou no seu ‘site’ que iria retomar o serviço ferroviário entre o Reino Unido e a Europa (Paris, Amesterdão e Bruxelas), após uma suspensão de várias horas devido a problemas técnicos.

“Na sequência da reabertura parcial do túnel sob o Canal da Mancha, vamos começar a retomar os serviços", informou a empresa.

Ainda assim, "o problema de alimentação elétrica pela catenária persiste e aconselhámos vivamente todos os passageiros a adiarem as suas viagens”, indicou a empresa ‘online’.

Já a empresa operadora do túnel, Getlink, indicou que o serviço Le Shuttle, os comboios que transportam veículos entre França e o Reino Unido, “retomou muito gradualmente numa via pouco antes das 15:00”, em França (14:00 em Portugal continental).

“O serviço está a ser assegurado alternadamente nos dois sentidos, com atrasos significativos”, explicou a empresa.

A companhia ferroviária Eurostar tinha suspendido "todos os comboios entre Londres, Paris, Amesterdão e Bruxelas", devido a vários problemas técnicos no túnel sob o Canal da Mancha.

Um porta-voz da empresa explicou à agência noticiosa France Presse (AFP) que "houve um problema de alimentação elétrica no túnel sob o Canal da Mancha, seguido da paragem de um comboio".

Temas: Comboios Reino Unido Canal da Mancha Eurostar

Relacionados

Caos em Inglaterra e França: problema na rede suspende todas as ligações no Eurotúnel

Europa

00:59

Sánchez rejeita ingerências externas e defende que o futuro da Venezuela cabe apenas aos venezuelanos

Ontem às 16:47
00:16

Totalmente às escuras: as imagens de uma cidade ucraniana deixada sem luz e ao frio num grande ataque russo

Ontem às 16:07
00:13

O vídeo que mostra mais uma conquista da Rússia na Ucrânia

Ontem às 16:05

Putin ainda não reagiu à mais recente diplomacia de guerra dos EUA. Talvez porque também pode beneficiar dela

Ontem às 15:48
Mais Europa

Mais Lidas

Rússia sem reservas: perdas humanas e materiais na Ucrânia travam planos de expansão

Ontem às 11:52

Choque político: republicanos juntam-se aos democratas para impedirem Trump de voltar a usar força militar na Venezuela

Ontem às 18:04

Tracking poll, dia 4: Ventura ultrapassa Seguro e está à frente entre os cinco em empate técnico

Ontem às 19:32

Rússia arrecadou 7,2 mil milhões de euros com a venda de GNL à UE. Exportações aumentaram em 2025

Ontem às 12:15

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

7 jan, 20:27

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

7 jan, 15:27

PSP encontra empregada de Miguel Arruda vestida dos pés à cabeça com roupa furtada no aeroporto

Ontem às 20:29

Digi mantém preços, o resto encareceu: assinar novo contrato de telecomunicações ficou mais dispendioso em 2026

Ontem às 08:00

Se os EUA atacarem a Gronelândia a defesa terá de ser comandada por um... norte-americano

Ontem às 15:03

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

Idosa morre na Quinta do Conde após espera por socorro. Bombeiros de Carcavelos, a 35 quilómetros de distância, demoraram 40 minutos a chegar

Ontem às 11:13

Este casal norte-americano comprou parte de um palacete degradado em Itália por 140 mil euros sem sequer o ver

3 jan, 12:00