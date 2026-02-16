Várias Linhas ferroviárias ainda com constrangimentos na circulação

Agência Lusa , MJC
Há 1h e 16min
Mau tempo em Montemor-o-Velho (LUSA)

Nas linhas do Norte, da Beira Baixa, Beira Alta, do Douro, Oeste e Urbanos de Coimbra continua a haver constrangimentos ou suspensões em alguns troços

 A circulação nas linhas ferroviárias do Norte, da Beira Baixa, Beira Alta, do Douro, Oeste e Urbanos de Coimbra continuam esta segunda-feira com constrangimentos ou suspensas em alguns troços na sequência do mau tempo das últimas semanas, segundo a CP.

Na linha do Norte, que assegura a ligação ferroviária entre Lisboa e o Porto, mantêm-se suspensos, “sem previsão de retoma”, os comboios de longo curso, de acordo com a transportadora, num balanço feito à agência Lusa, pelas 08:00.

Segundo a CP – Comboios de Portugal, na Linha do Norte, apenas se realizam os serviços Regionais entre Entroncamento e Soure, Coimbra-Aveiro-Porto e entre Tomar e Lisboa.

A circulação na Linha da Beira Baixa continua suspensa, realizando-se apenas os comboios Regionais entre Castelo Branco e Guarda e entre Entroncamento e Abrantes.

Na Linha da Beira Alta, o serviço Intercidades entre Coimbra e Guarda realiza-se com recurso a material circulante diferente do habitual.

Mantém-se ainda suspensa a circulação na Linha do Douro, entre Régua e Pocinho, na Linha do Oeste e nos Urbanos de Coimbra.

Na Linha de Cascais, os comboios circulam com alterações nos horários, sendo que, a partir de hoje haverá um reforço das circulações na hora de ponta.

Prevê-se a realização do Comboio Internacional Celta, podendo ser usado material circulante diferente do habitual e sendo que o percurso Valença-Vigo-Valença será feito com recurso a transbordo rodoviário, segundo a transportadora.

Temas: Comboios CP Mau tempo Linhas ferroviárias

Relacionados

Chuva continua até quinta-feira sobretudo no norte e centro

Testes acima dos 150 km/h, soluções "mais caras" e uma borboleta. As seis lições que as tempestades nos deixam

País

Várias Linhas ferroviárias ainda com constrangimentos na circulação

Há 1h e 16min

MAU TEMPO AO MINUTO | "Situação de alívio" no Mondego e Tejo com evolução "muito positiva". Ainda há 14 mil clientes da E-Redes sem energia

Há 1h e 57min

Chuva continua até quinta-feira sobretudo no norte e centro

Há 2h e 4min

Testes acima dos 150 km/h, soluções "mais caras" e uma borboleta. As seis lições que as tempestades nos deixam

Há 2h e 31min
Mais País

Mais Lidas

Pedro e Sofia conheceram-se num check-in nos Açores. Sete anos depois deu-se um "clique" numa viagem de metro no Porto

Ontem às 08:00

É oficial: pagamento do IUC passa a ser feito em data fixa

13 fev, 14:16

Venâncio e Fátima saíram de casa na terça-feira para ir a uma consulta em Coimbra. Desde então, nunca mais foram vistos

Ontem às 14:51

Estes americanos agarram-se à esperança de obter a cidadania italiana

14 fev, 19:00

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

O que são as "árvores explosivas"? Este fenómeno de inverno pode não ser o que pensa

Ontem às 12:00

"Somos muito maus a aprender com os erros" e isso ajuda a explicar porque é que parte da A1 ruiu e Coimbra está como está

13 fev, 12:00

Se a Somália é perigosa, a que se deve o aumento do turismo no país?

Ontem às 16:00

Aldeia italiana limita acesso a igreja famosa no Instagram para travar turismo de um dia

14 fev, 17:00

Ursos polares no Ártico norueguês estão mais gordos e saudáveis, apesar do degelo marinho

14 fev, 15:00

Linhas elétricas subterrâneas sem apoio europeu podem acabar na fatura

13 fev, 08:41

Seguro vence nos três concelhos que adiaram as eleições

Ontem às 20:49