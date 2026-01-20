Governo de Espanha admite "todas as hipóteses possíveis" para explicar acidente ferroviário

Há 1h e 19min

Há 43 denúncias de pessoas desaparecidas por parte de familiares e conhecidos, mas só 41 cadáveres foram encontrados até agora

O Governo de Espanha admitiu esta terça-feira "todas as hipóteses possíveis" para explicar o acidente ferroviário de domingo no sul do país "estão abertas", embora não haja qualquer indício de uma possível sabotagem.

A investigação está na fase inicial, de recolha de dados, e portanto "todas as hipóteses estão abertas", disse o ministro da Administração Interna, Fernando Grande-Marlaska, numa conferência de imprensa em Madrid após uma reunião do Conselho de Ministros.

Grande-Marlaska disse que não há até agora qualquer indício de sabotagem, em resposta a uma pergunta dos jornalistas sobre essa possibilidade.

O ministro revelou ainda que há 43 denúncias de pessoas desaparecidas por parte de familiares e conhecidos, mas só 41 cadáveres encontrados até agora, num momento em que não foram ainda removidas do local todas as carruagens dos comboios envolvidos no acidente.